Galatasaray'da Icardi bekleyişi! Bayramdan sonra...
Galatasaray yönetimi, bayramdan sonra Mauro Icardi ve menajeri ile son bir görüşme gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılılar, yıldız golcüye teklifini yineleyecek ve verilen karar doğrultusunda 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak ya da yollar ayrılacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 09:13
Icardi, bonuslarla birlikte senelik 5 milyon euro'yu kabul ederse 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.
Adı sık sık İtalya ile anılan 33 yaşındaki santrfor, son olarak Olympiakos'un sunduğu teklifi reddetmişti.
Bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Icardi, süre aldığı 2.093 dakikada 16 gol/3 asistlik katkı sunmuştu.
