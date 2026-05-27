Ziraat Türkiye Kupası
Leao'dan şok transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Leao'dan şok transfer kararı! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündemindeydi

Fenerbahçe ve Galatasaray ile ismi transfer iddialarında anılan Rafael Leao hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Portekizli futbolcunun geleceği hakkında verdiği karar ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 18:46
İsmi bir süredir transfer iddialarında Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Rafael Leao hakkında İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi.

Milan'ın Leao'nun bu sezonki hayal kırıklığı yaratan performansı sonrası ocak ayında başlayan ve 2028'de sona erecek sözleşmesini uzatma girişimlerinin de soğumasına yol açtığı öğrenildi.

İtalyan ekibinin planlarının hızlı değişimi sonrası Portekizli futbolcuyu gayriresmi olarak satışa çıkarmaya karar verdiği belirtildi.

Milan'ın bu kararı sonrası Leao için Galatasaray'ın yıllık 10 milyon euro civarında bir teklif sunduğu iddia edildi.

Sarı-kırmızılıların haricinde 26 yaşındaki futbolcuya Fenerbahçe ve Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in de ilgi gösterdiği öne sürüldü.

Rafael Leao'nun Fenerbahçe ve Galatasaray'dan gelen teklifler sonrası verdiği karar ise ortaya çıktı.

Calciomercato'nun haberine göre bu tekliflerin Leao'yu heyecanlandırmadığı ve sadece Manchester United'a gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Haberin devamında Leao'nun Milan taraftarları tarafından ıslıklanması ve sosyal medyadan eleştirilmesine rağmen İtalyan ekibinde kalmak istediği belirtildi.

Haberde son olarak Portekizli futbolcunun Milan'a yeni gelecek teknik direktör ve sportif direktörün kendisi ile ilgili planlarını dinlemek istediği, bu kararını da Milan'da danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'e ilettiği vurgulandı.

