Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde büyük müjde! Ademola Lookman...
Adı transferde uzun süre ezeli rakipler, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Ademola Lookman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun kulübü Atletico Madrid'den gelen o haber gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 15:05 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2026 15:07
Fenerbahçe ve Galatasaray geride kalan sezonun ara transfer döneminde şimdilerde Atletico Madrid formasını terleten Ademola Lookman ile oldukça yakından ilgilenmişti.
Nijeryalı yıldızın ülkemize transfer olabileceği konuşulurken Lookman aldığı flaş kararla transferin son gününde 35 milyon Euro karşılığında İspanyol ekibi Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
28 yaşındaki sol kanat Atletico Madrid'de yarım sezonda 24 karşılaşmada 9 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.
Futbolcunun bu dikkat çeken performansına rağmen Atletico Madrid'den Nijeryalı yıldız için radikal bir karar geldi.
Fichajes'in haberine göre; Atletico Madrid, Ademola Lookman'ı transferde satış listesine koydu ve oyuncu için gelecek resmi teklifleri değerlendirecek.
Haberin devamında alınan bu radikal kararın nedeninin oyuncunun Diego Simeone'nin taktiksel planlarına uyum sağlamakta güçlük çektiği vurgulandı.
F.BAHÇE VE G.SARAY İÇİN BÜYÜK FIRSAT!
İki ezeli rakip Fenerbahçe ve Galatasaray, sol kanat rotasyonu doğrultusunda Nijeryalı yıldızın transferi için yeniden devreye girebilir.