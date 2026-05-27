Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler

Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, fizik gücü yüksek isimlere yöneliyor. Mario Lemina'yı gelecek sezon hamle oyuncusu olarak kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bölgeye Torreira'nın yanına yine güçlü bir futbolcu arıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un yaklaşık 2 senedir takip ettiği ve takımda görmeyi çok istediği isimlerin başında gelen Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa için yönetim harekete geçti. 30 yaşındaki yıldız oyuncu için önemli bir bütçe ayrıldı.