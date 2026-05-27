CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler

Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler

Okan Buruk'un iki senedir takımda görmek istediği Napoli'nin orta sahası Frank Anguissa için Galatasaray önemli bir bütçe ayırdı. Tuttomercato'ya göre sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan 30 yaşındaki yıldız orta sahanın transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 12:04
Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler

Yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray, fizik gücü yüksek isimlere yöneliyor. Mario Lemina'yı gelecek sezon hamle oyuncusu olarak kullanmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu bölgeye Torreira'nın yanına yine güçlü bir futbolcu arıyor.

Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler

Teknik direktör Okan Buruk'un yaklaşık 2 senedir takip ettiği ve takımda görmeyi çok istediği isimlerin başında gelen Napoli'nin Kamerunlu orta saha oyuncusu Frank Anguissa için yönetim harekete geçti. 30 yaşındaki yıldız oyuncu için önemli bir bütçe ayrıldı.

Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler

BEŞİKTAŞ DA İLGİLENİYOR

İtalya'da yayın yapan Tuttomercato'ya göre; Galatasaray, Anguissa'yı kadrosuna katmak istiyor ve oyuncuyu ikna etmek adına yüksek bir teklif sunmaya hazır. Napoli'nin yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği başarılı futbolcu ile sarı-kırmızılı takımın ezeli rakibi Beşiktaş'ın da ilgilendiği öğrenildi.

Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler

Ancak hem Şampiyonlar Ligi kozu hem de Galatasaray'ın son yıllarda oyuncu ile teması hiç bırakmaması nedeniyle transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler

SENELİK 5 MİLYON EURO

Anguissa'yı ikna etmek için yoğun bir uğraş veren G.Saray'ın oyuncuya senelik 5 milyon euro ayırdığı iddia edildi. Tuttomercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, senelik 2.5 milyon euro kazanan Anguissa'nın maaşını ikiye katlama sözü verdi.

Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler

SAKATLIĞINI ATLATTI

Kasım ayında ciddi bir sakatlık geçiren ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Anguissa, sakatlığından tamamen kurtuldu. Napoli'de mart ayından itibaren süre almaya başlayan Kamerunlu futbolcunun fiziksel açıdan eski haline döndüğü öğrenildi.

Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler

İşte o haber...

Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı
Leao derbisinde öne geçiren teklif!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
CHP'de önce arınma sonra kurultay! Kılıçdaroğlu faturayı Özel'e kesti... İhraç edilecek ilk ismi açıkladı: Adnan Beker'in orada ne işi var
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da Nhaga için flaş karar!
Sörloth'ta flaş gelişme! İmzaya yakın
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko-Safiport Erokspor maçı hangi kanalda? 12:04
G.Saray'da Anguissa sesleri! G.Saray'da Anguissa sesleri! 12:04
Anadolu Efes-Türk Telekom maçı hangi kanalda? Anadolu Efes-Türk Telekom maçı hangi kanalda? 11:47
Trabzonspor ve Konyaspor için PFDK sevki kararı! Trabzonspor ve Konyaspor için PFDK sevki kararı! 11:44
4 Nisan saldırısı dosyası yeniden açıldı! 4 Nisan saldırısı dosyası yeniden açıldı! 11:40
G.Saray'da Nhaga için flaş karar! G.Saray'da Nhaga için flaş karar! 11:22
Daha Eski
Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! 11:19
Sörloth'ta flaş gelişme! İmzaya yakın Sörloth'ta flaş gelişme! İmzaya yakın 11:06
Leao derbisinde öne geçiren teklif! Leao derbisinde öne geçiren teklif! 10:36
G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! 09:50
Spor camiasından Kurban bayramı mesajları Spor camiasından Kurban bayramı mesajları 09:23
F.Bahçe'de Nene gelişmesi! F.Bahçe'de Nene gelişmesi! 09:10