Galatasaray'da Anguissa sesleri! İki katını teklif ettiler
Okan Buruk'un iki senedir takımda görmek istediği Napoli'nin orta sahası Frank Anguissa için Galatasaray önemli bir bütçe ayırdı. Tuttomercato'ya göre sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'ın da listesinde yer alan 30 yaşındaki yıldız orta sahanın transferinde mutlu sona çok yakın. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 12:04
Ancak hem Şampiyonlar Ligi kozu hem de Galatasaray'ın son yıllarda oyuncu ile teması hiç bırakmaması nedeniyle transferde bir adım önde olduğu öğrenildi.
SENELİK 5 MİLYON EURO
Anguissa'yı ikna etmek için yoğun bir uğraş veren G.Saray'ın oyuncuya senelik 5 milyon euro ayırdığı iddia edildi. Tuttomercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, senelik 2.5 milyon euro kazanan Anguissa'nın maaşını ikiye katlama sözü verdi.
SAKATLIĞINI ATLATTI
Kasım ayında ciddi bir sakatlık geçiren ve yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Anguissa, sakatlığından tamamen kurtuldu. Napoli'de mart ayından itibaren süre almaya başlayan Kamerunlu futbolcunun fiziksel açıdan eski haline döndüğü öğrenildi.
