Beşiktaş'ta Felix Uduokhai gelişmesi! Ülkesine dönüyor

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında yer vermediği Felix Uduokhai, kendisine Almanya ve Rusya'dan gelen teklifler karşısında tercihini ülkesinden yana kullanmaya hazırlanıyor. Bundesliga'ya yükselen Schalke 04 ve daha önce de kendisini isteyen Mainz, oyuncuya yakın ilgi gösteriyor. Sabah'ın haberine göre düzenli forma giyeceği bir yerde kariyerini sürdürmeyi amaçlayan Uduokhai için siyah-beyazlılar ise 3-4 milyon euro seviyelerinde bonservis bekliyor. 28 yaşındaki stoper, 6.5 milyon euro'ya Augsburg'dan transfer edilmişti.