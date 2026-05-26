Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Arda Güler'den sakatlık açıklaması! Dünya Kupası öncesi son durumu ne?

Arda Güler'den sakatlık açıklaması! Dünya Kupası öncesi son durumu ne?

A Milli Futbol Takımımızın yıldız isimlerinden Arda Güler, açıklamalarda bulundu. Güler, Dünya Kupası öncesi sağlık durumu hakkında da konuştu. İşte o sözler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 01:29
Arda Güler'den sakatlık açıklaması! Dünya Kupası öncesi son durumu ne?

Real Madrid'de oynayan milli futbolcumuz Arda Güler, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Güler'in açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

SAKATLIĞI HAKKINDA

"Kendimi çok iyi hissediyorum. İnşallah Dünya Kupası'nda ülkeme faydalı olmak istiyorum."

"Fenerbahçe'de Jesus döneminde sağ kanatta görev aldım. Ancelotti zamanında da bu şekilde devam etti çünkü merkezde çok fazla oyuncu vardı. Xabi Alonso ise göreve gelmeden önce benimle konuşup beni merkezde düşündüğünü söyledi.

Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü çocukluğumdan beri kendimi en iyi hissettiğim pozisyon orası. Aradığım rol tam olarak buydu ve uyum sağlamam uzun sürmedi.

"MODRIC İNANILMAZ BİR OYUNCU"

Modric inanılmaz bir oyuncu. Onla oynadığım için, futbol hakkında konuştuğum için, ondan bir şeyler öğrenebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizim neslimizin en komple orta sahalarından biri.

"TAKINTILI OLDUĞUM KONULAR VAR"

Xabi Alonso, Bayern Münih maçından sonra bana mesaj attı. Benimle çok gurur duyduğunu yazdı. Mesajı görünce çok mutlu oldum.

Takıntılı olduğum konular var. Sahada biri benden top alınca çok fena takıntı yapıyorum. 2 gol attığım Bayern Münih maçında bir ikili mücadele kaybetmiştim. 2-3 gün onu izleyip kendime sinirlenmiştim. Bu mücadeleyi kazanmalıydım dedim.

Fenerbahçe, her şeyi kazanmak isteyen bir kulüptü. Ayrıca Milli Takım'da da her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Real Madrid'in yapısı da bu şekilde. O yüzden bu duruma alışkınım.

"MBAPPE İLE FUTBOLA BAKIŞ AÇIMIZ GERÇEKTEN ÇOK BENZİYOR"

Mbappe ile futbola bakış açımız gerçekten çok benziyor. Sahada özel bir uyumumuz var. Kendisi inanılmaz bir oyuncu olmasının yanında, saha dışında da çok iyi bir insan.

"MONTELLA ÇOK GÜZEL BİR MİLLİ TAKIM OLUŞTURDU"

Montella çok güzel bir Milli Takım oluşturdu. Benden beklentisi 10 numara oynamam.

Milli Takımda çok iyi bir aile ortamı var, herkes birbirini çok seviyor.

Dünya Kupası'nda işimiz kolay değil ama kendimize güveniyoruz."

