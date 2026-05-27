Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe kafilesine saldırı dosyası yeniden incelemede!

4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe kafilesine yönelik gerçekleştirilen saldırının dosyası yeniden incelemeye alındı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 11:40
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası açılan dosyaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, saldırının milletin hafızasında derin izler bıraktığını, spor ruhuna ve toplumsal huzura yönelmiş kabul edilemez bir eylem olarak kayıtlara geçtiğini ifade eden Gürlek, "Aradan geçen zamana rağmen olayın tüm yönleriyle aydınlatılamamış olması ve soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanması, kamu vicdanını rahatsız etmeye devam etmiştir. Vatandaşlarımızdan gelen haklı tepkileri ve adalet beklentisini dikkatle takip ettik. Bu kapsamda, Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin 'kanun yararına bozma' kararı dün itibarı ile alındı" açıklamasında bulundu.

Alınan karar ile beraber daha önce takipsizlik kararının hukuki yönden yenden değerlendirilmesinin önünün açıldığını aktaran Gürlek, amacın; bu menfur saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmallerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesinin sağlanması olduğunun da altını çizdi.

Gürlek, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar kararlılıkla takipçisi olacağız. Hiçbir dosyanın karanlıkta kalmasına izin vermeyecek; kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."

