Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın
Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Atletico Madridli golcü Alexander Sørloth için Premier Lig temsilcisi Everton kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibinin yıldız santrfor için 40 milyon euroluk resmi teklif sunduğu öne sürülürken, Serie A devi AC Milan da transfer yarışına dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki golcüye Avrupa devlerinin ilgisi giderek artıyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 11:06
SÖRLOTH SICAK BAKIYOR
30 yaşındaki Norveçli futbolcu, Atletico Madrid'de geride kalan sezonda çoğunlukla sonradan oyuna dahil olmasına rağmen 53 maçta 20 gol kaydetti. Ancak Sörloth'un düzenli forma giyeceği ve takımın ana gol silahı olacağı bir projeye sıcak baktığı belirtildi.
40 MİLYON EURO
İngiliz temsilcisi, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için 40 milyon euro'luk resmi teklif sundu.
A. MADRID TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR
Atletico Madrid yönetimi ise oyuncunun satışına tamamen kapıyı kapatmış değil. Kulübün, maaş bütçesini rahatlatmak ve yeni transferler için kaynak oluşturmak adına Everton'ın teklifini değerlendirmeye aldığı ifade edildi.
F.BAHÇE VE MILAN DA DEVREDE
Transfer yarışında Fenerbahçe ve Milan'ın da devrede olduğu öne sürülürken, Everton'ın ekonomik açıdan daha güçlü bir pozisyonda bulunduğu kaydedildi.
İngiliz ekibi, FIFA 2026 Dünya Kupası sonrası oyuncunun değerinin yükselmesini önlemek için transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. David Moyes, Sörloth'u Beto ve Thierno Barry ile birlikte hücum rotasyonunda kullanmayı planlıyor.
