CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Atletico Madridli golcü Alexander Sørloth için Premier Lig temsilcisi Everton kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibinin yıldız santrfor için 40 milyon euroluk resmi teklif sunduğu öne sürülürken, Serie A devi AC Milan da transfer yarışına dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin hedefindeki golcüye Avrupa devlerinin ilgisi giderek artıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 11:06
Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

Fenerbahçe'nin forvet adaylarından birisi olan Alexander Sörloth için İngiltere Premier Lig ekibi Everton harekete geçti.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

İspanyol basınından Fichajes.net'in haberine göre Everton Teknik Direktörü David Moyes, takımını Avrupa kupalarına taşıyacak güçlü bir santrfor transferini öncelik haline getirdi.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

Deneyimli çalıştırıcı, fizik gücü ve golcülüğüyle öne çıkan Sörloth'u hücum hattının merkezine yerleştirmek istiyor.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

SÖRLOTH SICAK BAKIYOR

30 yaşındaki Norveçli futbolcu, Atletico Madrid'de geride kalan sezonda çoğunlukla sonradan oyuna dahil olmasına rağmen 53 maçta 20 gol kaydetti. Ancak Sörloth'un düzenli forma giyeceği ve takımın ana gol silahı olacağı bir projeye sıcak baktığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

40 MİLYON EURO

İngiliz temsilcisi, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth için 40 milyon euro'luk resmi teklif sundu.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

A. MADRID TEKLİFİ DEĞERLENDİRİYOR

Atletico Madrid yönetimi ise oyuncunun satışına tamamen kapıyı kapatmış değil. Kulübün, maaş bütçesini rahatlatmak ve yeni transferler için kaynak oluşturmak adına Everton'ın teklifini değerlendirmeye aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

F.BAHÇE VE MILAN DA DEVREDE

Transfer yarışında Fenerbahçe ve Milan'ın da devrede olduğu öne sürülürken, Everton'ın ekonomik açıdan daha güçlü bir pozisyonda bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

İngiliz ekibi, FIFA 2026 Dünya Kupası sonrası oyuncunun değerinin yükselmesini önlemek için transferi kısa süre içinde sonuçlandırmayı hedefliyor. David Moyes, Sörloth'u Beto ve Thierno Barry ile birlikte hücum rotasyonunda kullanmayı planlıyor.

Fenerbahçe'de Alexander Sörloth gelişmesi! İmzaya yakın

İşte o haber...

Leao derbisinde öne geçiren teklif!
Fenerbahçe'de ilk ayrılık çok yakın! Ülkesine dönme kararı aldı
DİĞER
Suna Selen Münir Özkul ile neden boşandıklarını ilk kez açıkladı! "Taze kana ihtiyacım vardı"
Başkan Erdoğan'dan bayram namazı sonrası İslam dünyasına çağrı: Netanyahu denen zalim gereken dersi alacak
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aziz Yıldırım'ın golcü adayı ortaya çıktı!
Cimbom'dan scout transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Leao derbisinde öne geçiren teklif! Leao derbisinde öne geçiren teklif! 10:36
G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! G.Saray'da 3 isimle yollar ayrılacak! 09:50
Spor camiasından Kurban bayramı mesajları Spor camiasından Kurban bayramı mesajları 09:23
F.Bahçe'de Nene gelişmesi! F.Bahçe'de Nene gelişmesi! 09:10
Arda Güler'den sakatlık açıklaması! Arda Güler'den sakatlık açıklaması! 01:29
Arda Güler'den sakatlık açıklaması! Arda Güler'den sakatlık açıklaması! 01:28
Daha Eski
Morata'dan G.Saray açıklaması! İddiaları yalanladı Morata'dan G.Saray açıklaması! İddiaları yalanladı 01:20
Morata'dan G.Saray açıklaması! İddiaları yalanladı Morata'dan G.Saray açıklaması! İddiaları yalanladı 01:18
Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci turda! Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci turda! 01:09
Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci turda! Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci turda! 01:07
Hakan Safi açıkladı! Teknik direktör... Hakan Safi açıkladı! Teknik direktör... 00:40
G.Saray'ın yıldızına Fulham kancası! G.Saray'ın yıldızına Fulham kancası! 00:40