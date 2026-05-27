Galatasaray'da Renato Nhaga için flaş karar! Gelecek sezon...

Şampiyon Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Cimbom'da yaz transfer döneminde takıma katılacak isimler bir hayli merak konusu haline geldi. Sarı-kırmızılılarda diğer yandan takımdan gönderilecek isimler de gündemi meşgul ediyor. Cimbom'u hareketli geçecek bir yaz transfer dönemi beklerken teknik direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken kararlar gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da son olarak ara transfer döneminde takımın geleceği düşünülerek transfer edilen Renato Nhaga'ya yeni sezonda daha fazla forma şansı verileceği öğrenildi. 19 yaşındaki orta sahanın gelişimini Galatasaray'da sürdürmesini isteyen teknik direktör Okan Buruk, kiralık olarak göndermektense oyuncunun forma süresini yükseltip takımda tutacak.