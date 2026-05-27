Galatasaray'da flaş karar! 3 isimle yola devam edilmeyecek
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'da son olarak 3 ayrılığın birden gerçekleşeceği öğrenildi. İşte sarı-kırmızılı camiada biletleri kesilen futbolcular...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 09:50
Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etti.
Cimbom, gelecek sezon yine Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak ve mücadele edeceği Devler Ligi'nde daha iyi bir başarı elde etmek istiyor.
Galatasaray'da bu anlamda Okan Buruk önderliğinde kadro planlama çalışmaları titiz bir şekilde yürütülüyor.
Sarı-kırmızılılarda devre arasında takıma kiralık olarak katılan futbolcuların durumu da merak konusuydu.
Son olarak Cimbom'da bu futbolcular için son karar belli oldu.
Sacha Boey'in 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu çok bulan Aslan, Noa Lang için de 30 milyon euro ödemeyecek.
Asprilla'dan da memnun kalmayan sarı-kırmızılılar, üç isimle de yola devam etmeme kararı aldı.