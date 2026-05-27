"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da çıktığı programda "2 yabancı santrfor getireceğiz, isimler belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın getireceği isimlerden birinin Sörloth olduğu öğrenilirken diğer isim de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 06:50
Paris Saint-Germain'nde teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği 27 yaşındaki golcünün bonservisini kiralık oynadığı Tottenham da almıyor.
Yapılan ilk temasta Muani'nin Fenerbahçe'ye sıcak bakmadığı ancak sonrasındaki görüşmelerde fikrinin değiştiği belirtildi.
Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki hafta Fransız yıldızla anlaştıklarını taraftarlara ve camiaya resmen duyurması bekleniyor.
Öte yandan Fransız medyası, Muani ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini iddia etti.
Haberde; sarı-kırmızılıların, Osimhen'i satması halinde Fransız oyuncuyu kadrosuna katabileceği vurgulandı.
95 MİLYON EURO ÖDEDİ
Paris Saint-Germain, 2023'ün yaz transfer döneminde Kolo Muani'yi kadrosuna kattı ve tam tamına Frankfurt'a 95 milyon euro ödedi. Alman ekibi, bir sene önce bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncudan bir sezon sonra büyük kar elde etti. Ancak Muani, Fransız ekibinde istenilen performansı gösteremedi ve önce Juventus ardından da Tottenham'a kiralandı.
