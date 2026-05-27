CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe "2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'da çıktığı programda "2 yabancı santrfor getireceğiz, isimler belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Yıldırım'ın getireceği isimlerden birinin Sörloth olduğu öğrenilirken diğer isim de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 06:50
"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'a yaptığı açıklamada; "2 yabancı santrfor getireceğiz, isimler belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım" ifadelerini kullandı.

"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

Yıldırım'ın Sörloth'un dışında takıma kazandırmak istediği diğer santrforun ise sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Paris Saint-Germain'de olan Kolo Muani olduğu ortaya çıktı.

"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

Aziz Yıldırım; bayramın dördüncü günü Fransız futbolcu için son görüşmeyi yapacak.

"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

Paris Saint-Germain'nde teknik direktör Luis Enrique'nin kadroda düşünmediği 27 yaşındaki golcünün bonservisini kiralık oynadığı Tottenham da almıyor.

"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

Yapılan ilk temasta Muani'nin Fenerbahçe'ye sıcak bakmadığı ancak sonrasındaki görüşmelerde fikrinin değiştiği belirtildi.

"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

Aziz Yıldırım'ın önümüzdeki hafta Fransız yıldızla anlaştıklarını taraftarlara ve camiaya resmen duyurması bekleniyor.

"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

Öte yandan Fransız medyası, Muani ile Galatasaray'ın da ilgilendiğini iddia etti.

"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

Haberde; sarı-kırmızılıların, Osimhen'i satması halinde Fransız oyuncuyu kadrosuna katabileceği vurgulandı.

"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

95 MİLYON EURO ÖDEDİ

Paris Saint-Germain, 2023'ün yaz transfer döneminde Kolo Muani'yi kadrosuna kattı ve tam tamına Frankfurt'a 95 milyon euro ödedi. Alman ekibi, bir sene önce bedelsiz olarak kadrosuna kattığı oyuncudan bir sezon sonra büyük kar elde etti. Ancak Muani, Fransız ekibinde istenilen performansı gösteremedi ve önce Juventus ardından da Tottenham'a kiralandı.

F.Bahçe ve G.Saray 50 milyon euro'luk yıldız için karşı karşıya!
Arda Güler'den sakatlık açıklaması!
DİĞER
Simge Sağın sevgilisini yere göğe sığdıramadı! "Aradığım ruh eşi bulundu"
Devlet Bahçeli'den CHP'ye tarihi çağrı: Önce arınma sonra kongre
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Stoper transferinde rota Premier Lig!
Cimbom'a Sara piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda Güler'den sakatlık açıklaması! Arda Güler'den sakatlık açıklaması! 01:28
Morata'dan G.Saray açıklaması! İddiaları yalanladı Morata'dan G.Saray açıklaması! İddiaları yalanladı 01:18
Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci turda! Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci turda! 01:07
Zeynep Sönmez, çiftlerde 2. tura yükseldi! Zeynep Sönmez, çiftlerde 2. tura yükseldi! 00:18
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? 22:58
F.Bahçe'den EuroLeague yönetimine başvuru! F.Bahçe'den EuroLeague yönetimine başvuru! 22:38
Daha Eski
Derbiyi farklı kazanan Beşiktaş seride öne geçti! Derbiyi farklı kazanan Beşiktaş seride öne geçti! 22:16
Yunus Akgün'den F.Bahçe itirafı! "Tansiyonum düştü" Yunus Akgün'den F.Bahçe itirafı! "Tansiyonum düştü" 22:11
Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini uzattı! Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesini uzattı! 20:28
Bahçeşehir Koleji seride öne geçti! Bahçeşehir Koleji seride öne geçti! 20:04
Beşiktaş-G.Saray | CANLI Beşiktaş-G.Saray | CANLI 19:33
Türkiye-Kuzey Makedonya maçının genel bilet satışları başladı Türkiye-Kuzey Makedonya maçının genel bilet satışları başladı 18:31