"2 yabancı santrfor getireceğiz" demişti! İşte Aziz Yıldırım'ın diğer golcü transferi

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, TRT Spor'a yaptığı açıklamada; "2 yabancı santrfor getireceğiz, isimler belli. Bu hafta son görüşmeleri yapacağım" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'ın Sörloth'un dışında takıma kazandırmak istediği diğer santrforun ise sezonu Tottenham'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Paris Saint-Germain'de olan Kolo Muani olduğu ortaya çıktı.