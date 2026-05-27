Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında yer alan başarılı forvet için sıcak gelişmeler yaşanırken, oyuncunun menajerinden gelen son hamle futbol kamuoyunda sürpriz etkisi yarattı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'ın elde ettiği başarılarda başrolü oynayan Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Takvim'in haberine göre, Premier Lig ekiplerinin rüyalarını süsleyen Nijeryalı usta golcü için Chelsea'den sürpriz bir hamle geldi.

Londra ekibi, önümüzdeki sezon Osimhen'i kadrosuna katmakta kararlı.

Bu ilgi üzerine yıldız golcünün menajerinden sürpriz bir hamle geldi.

Sarı-kırmızılıların usta golcüsünün menajeri transfer görüşmeleri için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yönetimi ile masaya oturacak. Görüşme sonrasında Chelsea'nin teklifini iletecek.

GİTMESİNİ İSTEMİYORLAR


Ayrıca İngiliz devi ile transfer şartlarını görüşecek. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in takımdan gönderilmesini kesinlikle istemiyor.

Ancak astronomik bir teklif gelmesi durumunda işler değişebilir.

Geride kalan sezonda 33 maçta forma giyen ve 22 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, 8 de asist yaptı.

75 MİLYON EURO


27 yaşındaki Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.

