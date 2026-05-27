Galatasaray'da Victor Osimhen endişesi! Menajeri İstanbul'a geliyor
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında yer alan başarılı forvet için sıcak gelişmeler yaşanırken, oyuncunun menajerinden gelen son hamle futbol kamuoyunda sürpriz etkisi yarattı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 06:50
Bu ilgi üzerine yıldız golcünün menajerinden sürpriz bir hamle geldi.
Sarı-kırmızılıların usta golcüsünün menajeri transfer görüşmeleri için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelecek ve Galatasaray yönetimi ile masaya oturacak. Görüşme sonrasında Chelsea'nin teklifini iletecek.
GİTMESİNİ İSTEMİYORLAR
Ayrıca İngiliz devi ile transfer şartlarını görüşecek. Galatasaray yönetimi ve teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen'in takımdan gönderilmesini kesinlikle istemiyor.
Ancak astronomik bir teklif gelmesi durumunda işler değişebilir.
Geride kalan sezonda 33 maçta forma giyen ve 22 kez rakip fileleri havalandıran Osimhen, 8 de asist yaptı.
75 MİLYON EURO
27 yaşındaki Victor Osimhen'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.
Nijeryalı yıldız golcü, İtalya Ligi'nin köklü kulübü Napoli'den Galatasaray'a 75 milyon euro'ya transfer olmuştu.
