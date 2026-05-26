Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde Rafael Leao müjdesi!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde yakından ilgilendiği Rafael Leao ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekizli yıldızdan ezeli rakipleri heyecanlandıran haber geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 16:40
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Fenerbahçe ise ligi ezeli rakibinin arkasında 2. sırada tamamladı.
Cimbom yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna katarak bu başarısını sürdürmek istiyor.
Kanarya ise uzun yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluk hasretini önümüzdeki sezon mutlaka sona erdirmek ve mücadele ettiği her kulvarda iddialı olmayı hedefliyor.
İki takım da transfer çalışmalarına büyük bir hız verdi.
İtalyan basınında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son olarak Milan formasını terleten Portekizli yıldız Rafael Leao ile ilgilendiği bildirildi.
26 yaşındaki sol kanattan transfer gündemine bomba gibi düşen bir paylaşım geldi.
Rafael Leao, instagram hesabından yaptığı paylaşımla Milan'a veda sinyali verdi.
İŞTE O SÖZLER:
"Bu, fiziksel ve psikolojik durumumu sonuna kadar test eden bir sezondu ve bunu benimle yakından yaşayanlar ne kadar zor olduğunu bilir. Umarım Milan gelecek sezonda yeniden mutluluk ve zafer dolu günler yaşar."