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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Başakşehir RAMS Başakşehir’in rakibi Inter Turku oldu

RAMS Başakşehir’in rakibi Inter Turku oldu

RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu. İlk maçta Sarajevo ile 1-1 berabere kalan Finlandiya temsilcisi Inter Turku, rövanş karşılaşmasında rakibini 2-1 mağlup ederek tur atladı ve turuncu-lacivertlilerin rakibi oldu.

Başakşehir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2026 01:17
RAMS Başakşehir’in rakibi Inter Turku oldu

UEFA Konferans Ligi 1. Eleme Turu rövanş maçında Inter Turku, sahasında Sarajevo'yu ilk yarısını 1-0 geride kapattığı karşılaşmada 2-1 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. İki takım arasında oynanan ilk mücadele ise 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki Başakşehir'in rakibi de belli oldu. İstanbul temsilcisi, Finlandiya ekibi Inter Turku ile karşı karşıya gelecek.

INTER TURKU'YU TANIYALIM

1990 yılında Turku kentinde kurulan Finlandiya temsilcisi Inter Turku, iç saha maçlarını yaklaşık 8 bin 900 seyirci kapasiteli Veritas Stadı'nda oynuyor. Mavi-siyahlı ekip, Finlandiya'nın en üst düzey futbol ligi Veikkausliiga'da mücadele ediyor. Kulüp, tarihindeki ilk ve tek lig şampiyonluğunu 2008 sezonunda kazanırken, son yıllarda Avrupa kupalarına düzenli olarak katılan ekipler arasında yer alıyor. Inter Turku'da teknik direktörlük görevini ise Ocak 2024'ten bu yana Vesa Vasara yürütüyor.

İlk maç 23 Temmuz'da İstanbul'da, rövanş maçı ise 30 Temmuz'da deplasmanda oynanacak.

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