Galatasaray'da beklenen ayrılık! Bu kez bonservisiyle gidiyor
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapması beklenen Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda beklenen ayrılık gerçekleşiyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 13:52
Galatasaray'da gelecek isimler kadar takımdan ayrılacak futbolcular da merak ediliyor.
Teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda beklenen ayrılık gerçekleşiyor.
Geçen sezonu RAMS Başakşehir'de kiralık olarak geçiren Kazımcan Karataş, Galatasaray'a yeniden veda etmeye hazırlanıyor.
RAMS BAŞAKŞEHİR BONSERVİSİNİ İSTİYOR
İstanbul temsilcisinin, genç oyuncunun performansından oldukça memnun kaldığı ve bonservisini almak için girişimlere hazırlandığı öğrenildi.
Ancak 23 yaşındaki sol beke talip olan tek takım Başakşehir değil.
SAMSUNSPOR DA TALİP OLDU
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un da Kazımcan için devreye girdiği ve karar sürecinin teknik heyetin vereceği rapora bağlı olduğu belirtildi.
BURUK'UN RAPORU BEKLENİYOR
Galatasaray ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Kazımcan Karataş'ın geleceğine ilişkin süreçte teknik direktör Okan Buruk'un vereceği raporun belirleyici olması bekleniyor.
Geride kalan sezonda Galatasaray ve RAMS Başakşehir formalarıyla toplam 24 karşılaşmada görev alan Kazımcan, takımına 4 asistlik katkı sağladı.
