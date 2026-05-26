Farioli'den geleceğiyle ilgili flaş karar! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de başkan adaylarından Hakan Safi'nin gündemine gelen isimlerden biri de Porto'yu çalıştıran Francesco Farioli olmuştu. İtalyan çalıştırıcı, geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 09:32
Adı Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Jorge Jesus ve Stefano Pioli gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde gündeme son olarak Porto'yu çalıştıran Francesco Farioli geldi.
Hakan Safi'nin "Türkiye'yi tanıyan, bilen bir hoca istiyoruz" açıklamasının ülkemizde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve Corendon Alanyaspor'u da çalıştıran İtalyan teknik adama yönelik olduğu öne sürülmüştü.
Portekiz basını, genç çalıştırıcının aldığı kararı duyurdu.
PORTO'DA KALACAK
O Jogo'da yer alan habere göre; Francesco Farioli, gelecek sezon da Porto'nun başında yer alacak.
İtalyan teknik adam, sezon başında göreve geldiği Portekiz ekibini şampiyonluğa taşımıştı.
