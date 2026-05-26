Beşiktaş'tan Nuri Şahin sürprizi!

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra 4 koldan teknik adam arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta süreç bir hayli yavaş ilerliyor. Şu ana kadar Roberto Mancini, Oliver Glasner ve Postecoglu gibi üst seviye isimlerle görüşen siyah-beyazlılar henüz sonuç almadı. Hem kulübün içinde bulunduğu ekonomik durum hem de son dönemdeki sportif istikrarsızlık nedeniyle masaya oturulan teknik adamların Beşiktaş'a gelme konusunda büyük çekinceler yaşadığı belirtiliyor. Futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen şu anda tüm planlamasını yabancı hocalar üzerinden yapıyor. Ancak kulislerde flaş bir iddia da konuşuluyor. Takvim'in haberine göre; yönetimin listedeki yabancı teknik adamlardan birisini ikna edememesi halinde rotanın sürpriz bir şekilde Nuri Şahin'e dönebileceği öne sürülüyor. Başakşehir'in başında harika bir performans sergileyen ve takımını Avrupa'ya taşıyan genç hocanın teklif yapılması durumunda siyah-beyazlılara sıcak bakabileceği belirtiliyor. Ancak Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Nuri Şahin'i asla bırakmak istemediği hatta önümüzdeki günlerde yeni sözleşme konusunda görüşmelerin başlayabileceği de ifade ediliyor.