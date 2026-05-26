Eski yıldızdan dünya devine Osimhen çağrısı! Transfer...

Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın Nijeryalı süper yıldızı Victor Osimhen ile iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Çok sayıda eski yıldız da golcü futbolcu hakkında övgü dolu ifadeler kullanırken, Osimhen ile ilgili yeni bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 11:07
Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da kazanılan son 2 şampiyonluğun mimarlarından biri de Victor Osimhen oldu.

Nijeryalı süper yıldız, geçtiğimiz sezon kiralık, sezon başındaysa bonservisiyle transfer olduğu sarı-kırmızılı forma altında gösterdiği performansla harikalar yarattı.

Galatasaray ile etkileyici bir performans sergileyen 27 yaşındaki golcü, Avrupa devlerinin radarında yer almaya devam ediyor.

Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih, PSG, Juventus, Liverpool, Chelsea ve Manchester United gibi birçok dev kulübün Nijeryalı dünya yıldızıyla ilgilendiği iddia edilmişti.

Yönetimin ise golcü oyuncu için 150 milyon Euro bonservis bedeli istediği öne sürülmüştü.

Eski yıldız futbolcular da Osimhen'in transfer edilmesi yönünde açıklamalar yaparken, 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Kariyerinde 8 yıl boyunca Manchester United formasını terleten Patrice Evra, Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"BİRİNİ SEÇMEM GEREKİRSE OSIMHEN'İ SEÇERDİM"

GOAL'e konuşan Evra, "Galatasaray'ın ona duyduğu tüm saygıyı, kulübün ona olan sevgisini ve oyuncunun kişiliğini çok takdir ediyorum. United'ın gerçek bir santrafora ihtiyacı var ve Bryan Mbuemo bazen bu işi yapsa bile, mevcut forvetlere çok saygı duyuyorum. Bizim zamanımızda dört tane birinci sınıf forvetimiz vardı; her alanda parlamak istiyorsanız, hücumda derinliğe ihtiyacınız var. Ayrıca savunmacılara da ihtiyacımız var, özellikle sakatlık durumunda yedek bir sol bek ve bir de sağ bek. Casemiro ayrılıyor, onun yerini doldurmamız gerekecek. Ama sadece birini seçmem gerekirse, Osimhen'i seçerdim çünkü biliyorum ki bu tür bir oyuncu fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 33 maçta 22 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi.

Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Nijeryalı yıldızın güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro olarak gösteriliyor.

