Galatasaray'dan transferde Fenerbahçe'yi şaşırtan hamle! Rafael Leao için...
Ezeli rakipler, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Rafael Leao ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sarı-kırmızılılardan Portekizli yıldız için Kanarya'yı şaşırtan hamle geldi. İşte haberin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 10:50 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 10:57
Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Fenerbahçe ise ligi ezeli rakibinin arkasında 2. sırada tamamladı.
Cimbom yaz transfer döneminde önemli yıldızları kadrosuna katarak bu başarısını sürdürmek istiyor.
Kanarya ise uzun yıllardır hayalini kurduğu şampiyonluk hasretini önümüzdeki sezon mutlaka sona erdirmek ve mücadele ettiği her kulvarda iddialı olmayı hedefliyor.
İki takım da transfer çalışmalarına büyük bir hız verdi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son olarak Milan formasını terleten Portekizli yıldız Rafael Leao ile ilgilendiği konuşuluyor.
26 yaşındaki sol kanat için son olarak Cimbom'dan transferde dengeleri değiştiren hamle geldi.
Calciomercato'nun haberine göre; Galatasaray, Rafael Leao transferinde Fenerbahçe'nin önünde.
Sarı-kırmızılılar, yıllık 10 milyon euro maaş teklif etmeye hazır.