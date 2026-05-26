CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Okan Buruk o futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Galatasaray'da Okan Buruk o futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak teknik direktör Okan Buruk'un takımdaki o yıldızın ayrılığına izin vermediği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 09:03
Galatasaray'da Okan Buruk o futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Galatasaray geride kalan sezon büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.

Galatasaray'da Okan Buruk o futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Cimbom, Okan Buruk önderliğinde 4 kez üst üste Trendyol Süper Lig'de aynı başarıyı tekrarlamış oldu.

Galatasaray'da Okan Buruk o futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Sarı-kırmızılılar, gelecek sezon için mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Galatasaray'da Okan Buruk o futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Cimbom'da yapılacak takviyeler büyük merak konusu olurken diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor.

Galatasaray'da Okan Buruk o futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Sarı-kırmızılılarda geride kalan sezon gösterdiği performansla Avrupa devlerinin transfer radarına giren Yunus Akgün ile ilgili de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Okan Buruk o futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Son olarak yıldız isim için Cimbom'da kritik karar geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk o futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Sergilediği performans ve çit haneli asist ile gol sayısı ile dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, seneye de takımda tutulacak.

Galatasaray'da Okan Buruk o futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Teknik direktör Okan Buruk, astronomik bir teklif gelmediği sürece Yunus'un takımda kalması yönünde rapor sundu.

F.Bahçe'de 8 ayrılık netleşti!
Maldini'den flaş F.Bahçe sözleri! Kulüpteki görevini açıkladı
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Kemal Kılıçdaroğlu "temizlik" harekatının sinyalini verdi: Bu çatı altında yerleri yok arınacağız
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cimbom'dan Camavinga bombası!
İngiliz basınından flaş G.Saray iddiası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Aziz Yıldırım: 2 forvet alacağım Aziz Yıldırım: 2 forvet alacağım 01:35
Safi'den heyecanlandıran transfer açıklaması! Safi'den heyecanlandıran transfer açıklaması! 01:35
F.Bahçe'de 8 ayrılık netleşti! F.Bahçe'de 8 ayrılık netleşti! 01:35
Maldini'den Hakan Safi paylaşımı! Maldini'den Hakan Safi paylaşımı! 01:35
İşte Safi-Maldini görüşmesinin perde arkası! İşte Safi-Maldini görüşmesinin perde arkası! 01:35
Alvarez ne yapacağını şaşırdı! Alvarez ne yapacağını şaşırdı! 01:35
Daha Eski
Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! 01:35
Milan'ın yıldızı için ezeli rakipler devrede! Milan'ın yıldızı için ezeli rakipler devrede! 01:35
G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! G.Saray'dan 1. Lig'e transfer! 01:35
Hakan Safi'den Farioli sürprizi! Hakan Safi'den Farioli sürprizi! 01:35
Beşiktaş'ta sol kanat transferi için çalışmalar başladı! Beşiktaş'ta sol kanat transferi için çalışmalar başladı! 01:35
G.Saray'dan Bertuğ için takas formülü! G.Saray'dan Bertuğ için takas formülü! 01:35