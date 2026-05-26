CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler NBA New York Knicks 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi

New York Knicks 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında New York Knicks, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 130-93 yendi ve seriyi 4-0 kazanarak NBA finaline çıktı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 11:35
New York Knicks 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi

Rocket Arena'da oynanan Doğu Konferansı final serisi 4. maçında Cavaliers'a konuk olan Knicks, 37 sayı farkla kazanarak üst üste 11. play-off galibiyetini aldı.

Doğu Konferansı şampiyonluğuna ulaşan Knicks, 1999'dan sonra ilk kez adını NBA finaline yazdırdı.

Karl-Anthony Towns 19 sayı, 14 ribaunt, OG Anunoby 17, Landry Shamet 16, Jalen Brunson ve Mikal Bridges ise 15'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Ev sahibi ekipte Donovan Mitchell'ın 31 ve Evan Mobley'nin 15 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Cavaliers'a karşı 25,5 sayı ve 7,8 asist ortalamalarıyla oynayan Brunson, Doğu Konferansı finalinin en değerli oyuncusu seçildi.

Knicks, NBA finalinde Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (2-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

F.Bahçe ve G.Saray 50 milyon euro'luk yıldız için karşı karşıya!
Dursun Özbek'ten Uğurcan için dev jest!
DİĞER
FİNAL MAÇINA GERİ SAYIM! PSG Arsenal finali ne zaman, saat kaçta oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Gazze'yi unutmadı | "Türkiye istikrar adası olarak göz dolduruyor"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan F.Bahçe'yi şaşırtan hamle!
F.Bahçe'de flaş Farioli gelişmesi! Gelecek sezon...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dursun Özbek'ten Uğurcan için dev jest! Dursun Özbek'ten Uğurcan için dev jest! 12:03
Knicks 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi Knicks 27 yıl sonra NBA finaline yükseldi 11:34
Eski yıldızdan dünya devine Osimhen çağrısı! Transfer... Eski yıldızdan dünya devine Osimhen çağrısı! Transfer... 11:07
G.Saray'dan F.Bahçe'yi şaşırtan hamle! G.Saray'dan F.Bahçe'yi şaşırtan hamle! 10:50
Lang'dan güldüren paylaşım! Simit ve ayran... Lang'dan güldüren paylaşım! Simit ve ayran... 10:43
Beşiktaş'tan Nuri Şahin sürprizi! Beşiktaş'tan Nuri Şahin sürprizi! 10:30
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Farioli gelişmesi! Gelecek sezon... F.Bahçe'de flaş Farioli gelişmesi! Gelecek sezon... 09:32
G.Saray'da yıldız ismin ayrılığına izin yok! G.Saray'da yıldız ismin ayrılığına izin yok! 09:03
Maldini'den flaş F.Bahçe sözleri! Kulüpteki görevini açıkladı Maldini'den flaş F.Bahçe sözleri! Kulüpteki görevini açıkladı 09:02
Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic maç bilgisi! Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic maç bilgisi! 08:55
Aziz Yıldırım: 2 forvet alacağım Aziz Yıldırım: 2 forvet alacağım 01:35
Safi'den heyecanlandıran transfer açıklaması! Safi'den heyecanlandıran transfer açıklaması! 01:35