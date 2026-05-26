Galaatasaray'da Başkan Dursun Özbek'ten Uğurcan Çakır için dev jest!
Galatasaray'da geride kalan sezon sergilediği performansla şampiyonluğun mimarlarından olan kaleci Uğurcan Çakır için yönetim düğmeye bastı. Son olarak file bekçisi için sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek dev bir jest yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 12:03 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 12:06
Galatasaray geride kalan sezon Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlamayı başardı. Cimbom mücadele ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise son 16 turunda Liverpool'a elenmişti.
Sarı-kırmızılıların Devler Ligi'nde de sergilediği oyun alkış almıştı.
Galatasaray'da gerek ligde gerek Avrupa'da kazanılan bu başarılarda en büyük pay sahiplerinden birisi de Uğurcan Çakır oldu.
Geçen sezon Trabzonspor'dan rekor bir bonservisle transfer edilen Uğurcan Çakır yeni takımında beklentileri boşa çıkarmadı ve kurtarışlarıyla sarı-kırmızılı camianın büyük sevgisini kazandı.
Son olarak Uğurcan için Galatasaray'da flaş karar geldi. Yıldız eldivene yeni sezon öncesinde zam geliyor.
Senelik 2 milyon 250 bin euro kazanan milli eldivenin performansından memnun kalan yönetim, Başkan Dursun Özbek'in isteği ile maaşına zam yapacak.
Uğurcan Çakır'ın maaşı takımın as milli oyuncularına yaklaşacak.