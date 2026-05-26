Beşiktaş'tan Filipe Luis çıkarması! 2 isim Portekiz'e gitti

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılarda Asbaşkan Murat Kılıç ve Sportif Direktör Önder Özen, Filipe Luis'i ikna etmek için Portekiz'e gitti.

ALTERNATİFİ RAZVAN LUCESCU

Beşiktaşlı yetkililerin, Brezilyalı çalıştırıcıyla yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması halinde Razvan Lucescu'yu alternatif olarak belirlediği aktarıldı.

Yönetimin bayram sonrası teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmak istediği belirtildi.