Fenerbahçe ve Galatasaray milli yıldız için devreye girdi!
Ezeli rakipler, Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. İki İstanbul devinin son olarak A Milli Takım'dan o yıldızı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. İşte gündem olan o habere dair tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 13:29 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2026 13:31
Süper Lig'de sezonun sona ermesinin ardından transfer piyasası hareketlenirken, Galatasaray ile Fenerbahçe bir isim için daha karşı karşıya geldi.
Posta'nın İtalyan basınından derlediği haberlere göre, Zeki Çelik için Türkiye'den gelen teklifler dikkat çekerken, oyuncunun formasını giydiği Roma bu tekliflerin seviyesine yaklaşmakta zorlandı.
Repubblica'nın haberinde, 29 yaşındaki sağ bek için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ciddi bir girişim yaptığı belirtilirken, iki kulübün de TFF'nin 10+4 yabancı kuralı doğrultusunda yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği ifade edildi.
Zeki Çelik'e sadece Türkiye'den değil Avrupa'nın önemli kulüplerinden de ilgi olduğu aktarıldı. Juventus, Inter ve Liverpool gibi devlerin de milli futbolcuyu yakından takip ettiği kaydedildi.
Transfer yarışının önümüzdeki günlerde hız kazanması beklenirken, Zeki Çelik'in geleceğinin kısa süre içinde netleşebileceği ifade ediliyor.
BU SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Roma formasıyla tüm kulvarlarda 45 resmi maça çıkan milli sağ bek 1 gol ve 4 asist ile takımına katkı sağladı.