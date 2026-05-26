Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yunus Akgün'den Fenerbahçe itirafı: 25 yaşında tansiyonum düştü!

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün, Eren Elmalı ve Abdülkerim Bardakcı, kulübün YouTube kanalında samimi açıklamalarda bulundu. Programda özellikle Yunus Akgün’ün, Fenerbahçe maçı hakkında söylediği sözler dikkat çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 22:11
Galatasaray'da futbolculardan Yunus Akgün, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, kulübün YouTube kanalındaki "Dominasyon" programında açıklamalarda bulundu.

2-2 biten Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçıyla ilgili konuşan Yunus Akgün'ün sözleri dikkat çekti.

"TANSİYONUM DÜŞTÜ"

Yunus Akgün:

"Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında öne geçmişti. Eren sinirlenip odaya geçti. Abdülkerim ağabey 'Ben gidiyorum' dedi. Abdülkerim ağabey, 'Sakin gitme, yine son dakika golü yiyecekler' dedi.

Ben tamamen umutsuzdum, maç bitiyordu zaten. Gol bir oldu, 30 kişi falanız, tansiyonum düştü bağıra bağıra. Soluma baktım; Abdülkerim ağabey ve Uğurcan sandalyeyi almışlar, koşuyorlar. Batu tişörtünü çıkartmış, böyle bir şey yok. Nasıl sevindiğimizi hatırlamıyorum. Benim o anda tansiyonum düşmüş. Herkes yanıma geldi." dedi.

