Fransa Açık'ta Jannik Sinner ikinci turda!

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın üçüncü gününde dünya klasmanının 1 numarası İtalyan tenisçi Sinner, turnuvaya özel davetle katılan Fransız Clement Tabur ile karşılaştı.

Turnuvadaki ilk şampiyonluğunu kovalayan Sinner, rakibini 6-1, 6-3 ve 6-4'lük setlerle 3-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

SON ŞAMPİYON GAUFF RAHAT TUR ATLADI

Fransa Açık'ta son tek kadınlar şampiyonu ABD'li Coco Gauff (4), vatandaşı Taylor Townsend'i 6-4 ve 6-0'lık setlerle turnuva dışında bıraktı.

5 numaralı seribaşı ABD'li Jessica Pegula ise Avustralyalı Kimberly Birrell'e 6-1, 3-6 ve 3-6'lık setlerle 2-1 yenilerek turnuvaya ilk turda veda etti.