Galatasaray'da yıldız isme transferde Fulham kancası!
Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlama çalışmaları devam ederken sarı-kırmızılılarda yıldız isimle İngiliz ekibi Fulham'ın yakından ilgilendiği öğrenildi. Fulham'ın bu transferde oldukça ısrarlı olduğu bilgisi de var. İşte tüm ayrıntılar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2026 15:22
Galatasaray geride kalan sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılı camiada Okan Buruk önderliğinde gelecek sezon için kadro planlama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Cimbom pek çok önemli yıldızını kadrosuna dahil ederek Süper Lig'in yanı sıra Avrupa'da da kalıcı başarı elde etmek istiyor.
Galatasaray'da takıma katılacak futbolcuların yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de gündemi bir hayli meşgul ediyor.
Sarı-kırmızılılarda geride kalan sezon performansıyla dikkat çeken isimlerden birisi olan Roland Sallai, İngiliz ekiplerinin radarına girdi.
TRT Spor'un haberine göre; futbolcuyu İngiltere Premier Lig ekibi Fulham yakından takip ediyor.
Haberde Fulham'ın sarı kırmızılıların kapısını tekrar çalabileceği belirtildi.
Londra ekibi, Macar futbolcu için devre arasında Galatasaray'a 10 milyon euroluk bir teklif yapmıştı. Ancak yönetim bu teklifi reddetmişti. Cimbom'un Sallai için en az 15 milyon Euro bandında teklif beklediği öğrenildi.
Galatasaray'da yönetimin, devre arasında oyuncuyu satmaya yanaşmasa da yaz transfer döneminde gelen tekliflere açık olabileceği aktarıldı.
Bu düşüncesinin arkasında 10+4 kuralı nedeniyle yabancı sayısında azalmaya gidilmesi gerekliliği olduğu bilgisi var.