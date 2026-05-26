Fenerbahçe Teknik Direktörü yeri mi yoksa yabancı mı olacak? Hakan Safi açıkladı!

Fenerbahçe'de gerçekleşecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da sarı-lacivertli ekibin başkan adaylarından Hakan Safi, A Spor'da Gündem Özel programına açıklamalarda bulundu.

İŞTE HAKAN SAFİ'NİN AÇIKLAMALARI

"AĞUSTOS AYINA BIRAKMAYACAĞIZ"

"1999'dan beri kongre üyesiyim. 2024'teki seçimlerde Ali Koç başkanımızla 15 ay çalıştık. 15 ay içinde kulüpte çalışmanın hem keyfini hem sorunlarını gördüm. Futbol takımının ne kadar önemli olduğunu da anladık. Fenerbahçe atak oynamasını seven, yıldızlarla dolu olması gereken bir dünya kulübü. Eksikleri herkes görüyor. Yıldızların alınması gerekiyor. İyi topçu iyi parayla alınıyor. Atan tutan iyi olacak, basit şekilde. 2018'de değerli rakibimiz ne diyordu, futbolcu olarak şunu alın bunu alın diyordu, şimdi FFP anlayışında nasıl olacak diyor. Ben de alacağız diyorum, görüşüyoruz, dün de bugün de görüştük diyorum. Bu oyuncuları Fenerbahçemize kazandıracağız. Forvete kazandıracağız. En basit 10 yaşındaki çocuk da herkes de görüyor eksiklerimizi. Rakiplerimizin forvet ve yedeğine baktığınızda, bizim de o kalitede topçu getirmemiz gerekiyor. O çalışmaları yapıyoruz. 7 Haziran'daki seçimden önce çözeceğiz. Sevgili üyelerimiz sandığa, sorunlar çözülmüş şekilde sandığa gelecek. Paylaşacağımız isimler var, UEFA'nın kuralları var ama Fenerbahçemizin ağustos ayına bırakmayacağız. Fırsat transferi zamanı değil, Fenerbahçe'nin omurgasını doğru kurmasının zamanı. Buna gayret ediyoruz. Ağustosa sonra bakacağız. Top başı 20-21 Haziran'da olacak, 22-23 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi elemesi de var. Tüm planlama buna göre. Bayramdan sonra ufak ufak açıklayacağız."

"GENÇLİĞİMLE, HEYECANIMLA, CESARETİMLE..."

"Ben de sokaklardan geldim. Sokaklarda büyüdük. Topumuz yoktu, taşı kağıda sarıp yalın ayakla top oynardık. Sokağın tozunu yuttuk. Sokakta ticaret yaparak geldim. Kasımpaşa'dan geldim. Hayatım zorluklardan geldi. Fırsatlara ve çok çalışmaya özen gösterdim. Tırnaklarımı kazıyarak geldim. Sokaktan gelmekle de övünüyorum. Bu vatanın evladıyım. Cesaretliyim, hırslarım var, iştahım var. Kendime göre iyi eğitim aldım. Ticari hayatta başarılı olduğum modelleri Fenerbahçe'de uygulamak istiyorum. Yönetici olduğum 15 ayda icracı değildim, başka sorumluluklarım vardı. Ben başkanlık yapabileceğime inandım. Aday oldum, kimse yokken aday oldum. Sürecin en başına dönerseniz her koşulda adayım dedim. İstesem 3 sene daha beklerdim. Benim de hizmet etmeye ihtiyacım vardı Fenerbahçe'ye. En güçlü şeyimiz hayallerimiz, iştahımız, hayallerimiz. Maddiyat da önemli. Kongre üyelerimizin teveccühünü gördüğümde daha da hırslanıyorum. Bir an önce kavuşmak, güzel şeyler sunmak istiyorum. Gençliğimle, heyecanımla, cesaretimle Fenerbahçeme hizmet etmek istiyorum."

"HAYALİM F.BAHÇE'YE HİZMET ETMEK"

"Fenerbahçe'ye hizmet etmeye çok istekliyim. Enerji doluyum. 7 Haziran'da camiamız fırsat verirse hayatımın en güzel yıllarını Fenerbahçe'ye vermek istiyorum. Fenerbahçemizin büyüklüğünü ne yazık ki unutturulduk. İç hesaplaşmalardan, birbirimizle kavga etmekten bıktı insanlar. Ben bunlara girmek istemiyorum. 40 yıllık ticari hayatımda ben de çok eleştirildim, dedikodu oldum. Ben Allah'a inandım, kulaklarımı kapattım, çalıştım, dua ettim, hayal kurdum. Allah'a şükürler olsun ki hayallerimiz gerçek oldu. Bir hayalim daha var, Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Nasip olursa ve başkan olursam, hayal ettiğim ne varsa Fenerbahçe ile ilgili çalışmak istiyorum."

AZİZ YILDIRIM'IN "KARŞI ADAYI SEÇERSENİZ 4 AY SONRA YİNE KONGRE OLUR, BU KEZ DE BEN OLMAM. UYARAYIM." SÖZLERİ HAKKINDA

"Katılmıyorum değerli başkanımıza, başkan adayımıza. Benim yaşım 53. 99'da kongre üyesi oldum. Tribünlerin her yerinde maç seyrettim, deplasmanlara gittim. 2 sefer biber gazı yedim, feda olsun. 15 ay içeri girip çalıştım. 15 sene geçse Fenerbahçe'nin sorunları aynı olacaktı, 3 ay sonra anladım zaten sorunları. Cesaret olup hızlı kararlar almak lazım. Rakamlara inanmak, arkadaşlara inanmak lazım. Tecrübe önemli ama ben 15 ay çalıştım, gördüm. Hesap kitap yapmadan tecrübemle aday oldum. Yeteri kadar da sorunları gördüm. Takımı, TFF'yi, altyapıları, diğer bıranşları gördüm. Dokunmam gereken neyi varsa hala dokunmaya devam ediyorum. Yaş itibarıyla tecrübem var. O işleri de herkesten daha iyi yapacağız. Nasıl yapıldığını da herkese göstereceğiz. Bu işleri yapmak için gençlik, cesaret, iştah lazım. Kendisini güncellemeli. Konuşmalarını da dinlemek istemiyorum. Aynı şeyleri söylüyor. Yeni bir heyecan yok. Kendi işimize bakalım. Ben neler yapabileceğime bakıyorum. Fenerbahçe için güzel hayaller kuruyoruz. Hesabımız kitabımız Fenerbahçe ile ilgili."

"BUNLAR F.BAHÇE'DE EKSİK"

"Camimız parmak sallama işlerinden sıkıldı artık. Biz de futbol siyaseti yapıyoruz. Bunun en büyük sermayesi insan. Kibir olacaksa buralarda olmayacaksınız. Şahsi emelleriniz, egonuz için burada hizmet etmek istiyorsanız camia size bay bay der. Kibir olmaz bu işlerde. Biz kibirli insan değiliz, biz Anadolu insanıyız. Dedem 'Tosunum büyüdükçe küçüleceksin' derdi. Kulağıma küpe oldu bu söz. Hayatım boyunca bu davranışı örnek aldım. Bizim kibrimiz olmaz. İnsanlara sıkıca sarılmayı seviyorum. Başarı modellerimden biri bu. Güvendir, sadakattir, insanın gözünün içine bakmak, ismiyle hitap etmektir. Fenerbahçe'de bunlar eksik. Ben kendi aileme nasılsam Fenerbahçe'de de bunu yapmak istiyorum. İnsanlar birbirine uzak, kutuplaşmalar var. Bizim rakibimiz dışarıda, içeride rakip olmamamız gerekiyor. Fenerbahçe'yi 4'e 5'e bölmüşler. Bu tekrar başarıyla toparlanacak. Bu bölünmeyi yukarı çıkarmayalım, azaltalım."

"2018'DEN BERİ F.BAHÇE İÇİN GÜZEL BİR ŞEY SÖYLEMİŞ Mİ!"

"Önce insan olalım. Fenerbahçe size de bize de kimlik katıyor. Bir tane başkan seçilecek. Seçimden sonra başkanın etrafında, bir sonraki seçime kadar toplanmalıyız. Bakın diğer başkan adayımıza, 2018'den beri Fenerbahçe için güzel bir şey söylemiş mi! Fenerbahçe lehine bir şey söylemiş mi! Arşivler duruyor, gidelim bakalım. Bunlar Fenerbahçe'yi böle böle geride bıraktı şampiyonluk adedinde."

"RAKAMLAR YALAN SÖYLEMEZ"

"Fenerbahçe'nin değeri 5 milyar dolar. Yüzde 10'unu kullanabiliyoruz şu an. 350 milyon Euro gelir diyoruz ama rakipten geri kaldık. Kavgaları seviyoruz ama vallahi yeter artık, yeter. Onu nasıl bunu nasıl getireceksin diyorlar, geçmişte nasıl getirdiysem yine getireceğim. Kim akıl veriyor sana! Ben rakamları severim, rakamlar yalan söylemez. Ben matematiğe, bilime inanırım. Ben futbol oynamadım ama iyi gözlem yaparım. Bana topçu getirirler, rakamlarına bakarım. 1 yıllık, 3 yıllık ortalamaları ne, kaç saat uyur ona bile bakarım. Ben de sporcuyum, uykusuna bile bakarım. 1 saat fazla uyuyan topçu, rakibine göre daha iyi oynuyor, istatistik bu."

"TEKNİK DİREKTÖR AÇIKLAMIYORUM AMA..."

"İyi topçu alacağız, dün bugün görüştük. Alacağız bunları da getireceğiz. Ağabey nasıl sokacaksın diyor, sokarız kardeşim, dert etme. Bizim de finansçımız var. Ben tek adam şovunu sevmem, dinlemesini bilirim, istişareyle doğru kararı veririz. Ben teknik direktör açıklamıyorum ama yerli yabancı kaç tane teknik direktörle görüşüyorum. Sonuçta akıl bir tane. Uzay mekiği yapmıyoruz. Bu topçuları getirelim, dert bizim olsun. Biz de koca şirketler, milyar dolarlık şirketler yönetiyoruz. Biz bunların daha zorunu her gün yapıyoruz."

"ÇARESİNİ BULURUZ"

"Forvet transferi heyecanlandıracak. Her bölgede onlarca futbolcuyla temas halindeyiz. Sol bekinden kalecisine kadar. Önceliğimiz forvet hattı. Biz bu işin mutfağından geldik. Taraftarın da ne hissettiğini biliyorum. Parasını pulunu soruyorlar, şeklini buluruz. Daha getirmeden yörüngemizi kaydırmaya çalışıyorlar. 'Nasıl getireceksin' diyorlar, getireceğiz işte! 'Para nerede' bizde işte. 'Limit yok', buluruz çaresini yahu."

"ANCELOTTI İLE EDERSON HAKKINDA KONUŞTUM"

"Biz dünya yıldızlarını getirelim, kadro çok enteresan olacak. İki tane forvetimiz var, bir tane sol bekimiz var, bir tane kalecimiz var. Kalecimiz dünyanın en iyilerinden Ederson. 1 hafta önce Ancelotti ile görüştüm, Ederson Dünya Kupası'nda birinci kaleci. Kafamda hızlı kanat oyuncusu da var. Bir tane hoca adayımız 'topu bizim kadar biliyorsun' dedi, ben bilmiyorum, ben izlemeyi biliyorum."

STADYUM HAKKINDA

"Kapasitemizi 65 bine çıkartmalıyız. Simülasyonunu yaptırdık. Burası yıkılmadan, sadece çatısı alınarak 64 bin 500'e çıkabiliyor çeliklerle. Türkiye'nin en büyük limanını yaptık, büyütmeye devam ediyoruz. Limanımın statikçisi ile stadyumun statikçisi aynı. Çeliklerle büyüdüğünü gördük, 3D çizimlerini yaptırdık. Fenerbahçe'nin kaderi, stadyum büyüyünce değişecek."

"1 MİLYAR EURO GELİR HAYAL DEĞİL"

"Fenerbahçe'nin gelirleri 1 milyar Euro'ya çıkacak derken hayal kurmuyoruz. Fenerbahçe GYO kuracağız. Fenerbahçe, 1 milyon metrekare alan alacak. Buralardan hem Fenerbahçeliler hem Fenerbahçe para kazanacak. GYO'nun büyüklüğü Fenerium'dan yukarı çıkacak. Fenerium da büyütülüp halka açılması lazım. Daha başka yatırım araçları da var. Fenerbahçe kendi büyüklüğünü kullanamıyor şu an. Dünyanın en büyük borsası Londra ve NASDAQ, oralara kadar götürürüz, Fenerbahçe markası inanılmaz büyük. Biz uyutula uyutula marka değerimizi unuttuk. Fenerbahçe'nin öyle gücü var.

Anadolu'dan 5 pilot kulüp alacağız, parasını bizler vereceğiz. Avrupa'da 1 takım satın alacağız. Afrika'dan pilot kulüpler alacağız. Harcadığımız paraları, 1 tane futbolcu ile çıkaracağız. Bunları yaparsak Fenerbahçe çok çeşitli çeşitli enstrümanlara sahip olacak."

"SAMANDIRA'NIN KAMUFLE EDİLMESİ LAZIM"

"Maltepe'ye 1 sene sonra start vereceğiz. Oranın yapılması lazım. Eski hocamız, Samandıra ile ilgili bir şeyleri söyledi, yanlış anlaşıldı. Kasımpaşa'nın eski stadına benziyor. Buraları kamufle etmek lazım, doğrudur. Maltepe'nin yanında böyle yapılanma planı varmış, dilekçe verdik. Samandıra'nın kamufle edilmesi lazım. Yerleşimi de uzaklaştırmamız lazım."

TEKNİK DİREKTÖR YERLİ Mİ YOKSA YABANCI MI OLACAK?

"Yerli mi yabancı mı kısmından çok, Türkiye Ligi'ni bilen hoca, Türkiye'de daha güzel şampiyon yapar. Ligler Ağustos 14'te başlayacak. Başlıyor derbiler, milli takım arası olacak, Avrupa kupaları olacak, 25 Aralık'a kadar takvim çok yoğun. Türkiye Ligi'ni bilmeyen hocanın anlaması, bizim yine puan kaybettiğimiz haftalara denk gelecek. Değerli hocalarla görüşüyoruz, herkes daha uzun süreli gelmek istiyor. Türkiye Ligi'ni bilen hoca, ister yerli ister yabancı olsun. Biz 5-6 senedir dünya hocaları da getirdik, Türkiye'yi bilmiyorlardı. Ligi anlayana kadar biz 5-6 puan fark yiyoruz, yakalayana kadar ömrümüz geçiyor. Biz takip etmeyeceğiz, takip edilen bir takım olmalıyız. Türkiye Ligi'ni bilen hoca diyorum."

"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"

"Son haftaya giriyoruz enteresan şeyler olacak. Bizi izlemeye devam edin."

"BUNA NE BEN NE F.BAHÇE İZİN VERİR"

"Fenerbahçe'nin benim olduğum yerlerde aleyhine faaliyette kimse bulunamaz. Buna ne ben ne Fenerbahçe izin verir. Ona buna gider yaparak kimse kazanamaz, kazanamaz da. Dünya değişti, Türkiye değişti. Fenerbahçe'nin haklarını savunuruz her yerde, kimseye yedirmeyiz hakkımızı, kimseye de izin vermeyiz."

"2 FORVET, SOL STOPER..."

"Ben olsam ne yapardım demek yerine nasıl olacağını göstereceğim. Fenerbahçe fırsat transferlerinden önce ana omurgayı kurmalı. Ona göre görüşeceğiz. Fırsat transferi yapılır tabii ki. 2 forvet, sol stoper ve olursa da kaleci."

"TEK GERÇEK F.BAHÇE"

"Fenerbahçe şampiyon olacaksa bir Samandıra güçlü olacak, iki hocamız iyi olacak, üç taraftarımız iyi olacak, dört kamu ilişkilerimiz iyi olacak, bunların hepsini Fenerbahçe duygusuyla toplayacağız. Biri eksik olursa yine sıkıntı var. Tek gerçek Fenerbahçe. Derdimiz bu."

"EUROLEAGUE KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VERSİN"

"EuroLeague kendine çeki düzen versin. Biz onların ortağıyız, onlar Fenerbahçe'nin değil. Fenerbahçe taraftarını orada saatlerce bekleyemez. Benim yönetici arkadaşlarımın VIP biletleri vardı, maça giremediler. Yunan polisinin sıkıntılı işleri oldu. Biz gerekli müracaatları yaptık. Fenerbahçe taraftarına yapılan zorbalık asla kabul edilemez."

SORU: "Fenerbahçe'nin son 3 başkanı bir türlü bir araya gelmiyor. Siz camiayı birleştirici başkan mı olacaksınız?"

"İnşallah 2026 - 2027 sezonunun iç sahadaki son maçımıza tüm başkanları davet edeceğim. Gelmeyen başkan anlayın ki Fenerbahçe'nin kendisi değildir. Herkesi davet edeceğim. Bizim kollarımız hep açık, kimseyle hesabımız yok. Bizim hesabımız Fenerbahçe'nin rakipleriyle. Biz her zaman diyalog tarafındayız. Elimizi uzattığımız herkes elimizi sıksın isteriz. Biz sıkmak isteriz, sıkarız. Biz kalp kalbe devam etmek isteriz. Şampiyon olurken yanıma çok insan davet edeceğim. Gelmeyen de kendisini Fenerbahçeli olarak görmesin."