İstanbul Başakşehir - Çorum FK maçını takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'de üst sıraları yakından ilgilendiren mücadelede İstanbul Başakşehir ile Çorum FK kozlarını paylaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada iki takım da sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor. Son iki lig maçında 7 gol kaydeden Başakşehir, hücumdaki etkili performansını sürdürmek isterken Arca Çorum FK, deplasmanda alacağı sonuçla yeniden çıkış yakalamayı amaçlıyor. Futbolseverler ise karşılaşmanın yayın saati ve kanalını araştırıyor. İstanbul Başakşehir - Arca Çorum FK maçına dair tüm detaylar ve canlı skor ekranı fotomac.com.tr'de...

BAŞAKŞEHİR - ARCA ÇORUM FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir ile Çorum FK arasındaki Trendyol Süper Lig 12. hafta mücadelesi, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda yapılacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR - ARCA ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Çorum FK karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR'DE HEDEF GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK

Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışı devam ettirmek istiyor. Geride kalan 11 karşılaşmada 17 puan toplayan turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarına katılma hedefinden uzaklaşmamak için sahasında kazanmayı amaçlıyor.

Gaziantep FK karşısında 2-1 kazanan İstanbul temsilcisi, Beşiktaş deplasmanında 2-0 mağlup oldu. Ardından Samsunspor'u 5-2 yenerek dikkat çeken Başakşehir, Göztepe deplasmanında da 2-1 galip geldi. Son iki maçında 7 gol kaydeden turuncu-lacivertliler, Çorum FK karşısında da hücum gücünü sahaya yansıtmayı hedefliyor.

ÇORUM FK DEPLASMANDA PUAN ARIYOR

Çorum FK, Başakşehir deplasmanında alacağı sonuçla yeniden moral kazanmak istiyor. Ligde 11 maçta 16 puan toplayan konuk ekip, rakibinin yalnızca bir puan gerisinde bulunuyor.

Fenerbahçe karşısında sahasında 5-0 mağlup olan Çorum FK, milli ara sonrasında zorlu bir deplasman sınavına çıkacak. Kırmızı-siyahlı ekip, güçlü rakibi karşısında savunmada hata yapmadan puan veya puanlar almayı hedefliyor.

BAŞAKŞEHİR - ÇORUM FK REKABETİNDE SON DURUM

İki takım daha önce Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Bu mücadelede Başakşehir, Çorum FK'yı 4-1 mağlup etti. İki ekip, Süper Lig tarihinde ilk kez kozlarını paylaşacak. Başakşehir saha ve seyirci avantajını kullanmak isterken Çorum FK ise deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmayı amaçlıyor.

BAŞAKŞEHİR - ÇORUM FK CANLI SKOR

⚽ MAÇ GÜNÜ | #İBFKvÇFK 🆚 Çorum FK 🗓 Trendyol Süper Lig 12. Hafta 🏟 Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 🕗 20.00 https://t.co/RZJAKsQ1hS — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 22, 2026

Bugün ARCA Çorum FK'nın maçı var! 🦅 🏆 2026-2027 Trendyol Süper Lig | 12. Hafta 🆚 İstanbul Başakşehir FK 📆 23.11.2026 – Pazartesi ⏱️ 20:00 🏟️ Başakşehir Fatih Terim Stadyumu 📺 beIN SPORTS 1 #bizAnadoluyuz #İBFKvÇFK https://t.co/90jJ0p5c9T — Arca Çorum FK (@corumfk) November 22, 2026