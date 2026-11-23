Davinson Sanchez'in açıklamaları şu şekilde:

"RAKİBİMİZE SAYGI DUYUYORUZ"

"Bir Şampiyonlar Ligi maçı, daha fazla bir konsantrasyon olamaz. Böyle rakiplere karşı kendi evimizde oynadığımız zaman... Burada olmayı hak ettiğimizi göstermek istiyoruz her zaman. Önceki sezonlarda olduğu gibi bizim yanımızda ve arkamızda olan insanların yüzünü güldürmek istiyoruz. Rakibimize saygı duyuyoruz. Dünyanın en iyi liginde mücadele eden bir rakip. Her hafta çok yüksek seviyede performans göstermeleri gerekiyor. Şu anda buradayız, onlara karşı mücadele edeceğiz. Sadece rakibe odaklanmıyoruz, daha çok kendimize odaklanmak istiyoruz. Onlara karşı en iyi şekilde mücadele etmek için yapmamız gereken bu."

"Yetenek çok genç yaştan üzerine düştüğüm ve maç maç üzerine düştüğüm bir şey. Hocam burada beni çok iyi tanıyor. Farklı ülkelerde de deneyim kazandım, bunu kullanmaya çalışıyorum. Kritik bir pozisyonda oynuyorum, kendime dikkat ediyorum. Takımım için bazen maçlarda beklemediğiniz şekilde gidebiliyor işler. Hazırlandığınız şekilde olmayabilir bazı maçlar, buna hazır olmanız, kafanızı kaldırmanız, dik bir şekilde mücadeleye devam etmeniz gerekiyor. Kariyerim boyunca yanımdakilerle birlikte kendimi geliştirerek mücadele etmek ve en üst seviyede olmak için sürekli hocamla, teknip ekiiple konuşuyorum neleri geliştirebiliriz diye. Takım arkadaşlarımla birlikte de olabilecek en iyi şekilde edindiğim deneyimler var. Bu tarz maçlara karşı hazırlık ve motivasyon kendiliğinden oluyor zaten."

BATRAKOV HAKKINDA

"Yeteneğini, bu seviyede sahaya doğrudan yansıtıyor ve bu çok önemli. İnsan olarak da harika birisi. Sadece alışmaya ihtiyacı vardı, şimdiden kalitesini ve yeteneklerini gösteriyor. Takımda da onu iyi bir şekilde karşılıyor, işleri ona kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bu sayede de böyle kendini gösterme şansı oluyor. Kendisi için en iyi olan ise şu anda sahip olduğu özgüveni devam ettirmesi. Hem Aleksey'in başarısını istiyoruz hem Galatasaray'ın. Uzun süre bu şekilde performans göstermesini diliyorum. Sevdiği insanlarla beraber bunu yapabilecek ortama sahip."

"Her sezon mücadele ettiğimiz kupaları kazanma hedefiyle başlıyoruz. Bireysel olarak ne istediğimizle alakalı değil, kulüp olarak hedefimiz bu. Avrupa tarafında öngörmek çok zor tabii ki. Birkaç sene önce Şampiyonlar Ligi'nde sistem değişti biliyorssunuz. Maç sayısı arttı, belli noktalara gelmek daha zor. Şansınızı son ana kadar kaybetmiyorsunuz ama ben kulüp olarak ilerleyebileceğimize inanıyorum. Bu kulüp için herkes elinden gelen en iyisini yapacaktır. Bütün kupalarda elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Liverpool gibi büyük takımlara karşı mücadele ettik. Başladığımız gibi bitiremedik geçen sezon macerayı ama Avrupa'da en iyi kulüplere, oyunculara karşı mücadele ediyorsunuz. Hazır olmak zorundasınız. Hiçbir şeyi öngöremiyorsunuz. Yapacağınız tek şey keyfini çıkarmak ve sahip olduğunuz takımla mücadele etmek. Yüksek seviyede olduğumuzu geçmişte gösterdik, tekrar göstermek istiyoruz."