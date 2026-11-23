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Trendyol 1. Lig'de heyecan 15. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelelerinden birinde Bodrum FK, Vanspor'u sahasında konuk edecek. Muğla temsilcisi, kendi sahasında kazanarak ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım atmak isterken Van ekibi deplasmanda puan mücadelesi verecek. 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak karşılaşma öncesinde maçın yayın bilgileri ve canlı skor ekranı merak konusu oldu. Bodrum FK - Vanspor maçına dair tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

BODRUM FK - VANSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak Bodrum FK - Vanspor karşılaşması, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yapılacak. Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

BODRUM FK - VANSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bodrum FK ile Vanspor arasındaki karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BODRUM FK SAHASINDA KAZANMAK İSTİYOR

Bodrum FK, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Vanspor karşısında sahaya üç puan hedefiyle çıkacak. Muğla temsilcisi, kendi sahasında oynayacağı mücadelede taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyete ulaşmayı amaçlıyor.

Ligin kritik dönemlerinden birinde oynanacak karşılaşma, Bodrum FK'nın puan tablosundaki hedefleri açısından önem taşıyor. Ev sahibi ekip, Vanspor karşısında özellikle hücumdaki etkinliğini skora yansıtmak istiyor.

VANSPOR DEPLASMANDA PUAN ARAYACAK

Vanspor, Bodrum FK deplasmanında alacağı sonuçla ligdeki mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor. Van temsilcisi, zorlu deplasmanda savunma güvenliğini ön planda tutarak rakibinin oyununu bozmayı ve bulacağı fırsatları değerlendirmeyi amaçlıyor. İki takım açısından da önem taşıyan mücadelede alınacak sonuç, 1. Lig'deki puan yarışını yakından ilgilendirecek.

BODRUM FK - VANSPOR CANLI SKOR TAKİBİ