Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 5. hafta maçında Aston Villa'yı konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, salı günü RAMS Park'ta oynanacak mücadele öncesi basın toplantısı düzenledi.

Tecrübeli çalıştırıcı, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Samsunspor maçı sonrası hakem Ali Şansalan'ın elini sıkmadığı için ikinci sarı karttan kırmızı kart gördüğü olayla ilgili konuştu.

"HAKEMİN HATASI VAR"

Buruk konu hakkında, "Çok gündemi oluşturdu. O konuyla ilgili açıklama yaptım. Böyle bir kural yok. İsterseniz sıkarsınız elini, isterseniz sıkmazsınız. Bir saygısızlık, kötü söz söylemedikten sonra kimse kimseyi cezalandıramaz. Hakemin bir hatası var. Hatanın da doğru şekilde dönmesini bekliyorum." ifadelerini kullandı.