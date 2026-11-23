Brentford - Everton maçını takip etmek için tıklayınız...

Premier Lig'de haftanın kapanış mücadelesinde Brentford ile Everton karşı karşıya geliyor. Ligde 14 puanla sekizinci sırada bulunan Brentford, 16 puanlı Everton'ı sahasında ağırlayacak. İki takım arasındaki puan farkının yalnızca iki olması, karşılaşmanın önemini artırıyor. Keith Andrews yönetimindeki ev sahibi ekip, Brighton yenilgisini unutturmak isterken Everton, yakaladığı galibiyet serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Futbolseverler ise Brentford - Everton maçının yayın saati ve kanalını araştırıyor. Peki, Brentford - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte canlı yayın bilgileri ve maç öncesi gelişmeler...

BRENTFORD - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Premier Lig'in 11. haftasındaki Brentford - Everton mücadelesi, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanacak. Gtech Community Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

BRENTFORD - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Brentford ile Everton arasındaki Premier Lig karşılaşması Türkiye'de beIN SPORTS 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

BRENTFORD BRIGHTON YENİLGİSİNİ UNUTTURMAK İSTİYOR

Keith Andrews yönetimindeki Brentford, milli maç arasından önce Brighton deplasmanında aldığı 2-0'lık mağlubiyetin ardından sahasında kazanmayı hedefliyor.

Brighton karşısında Diego Gomez ve Pascal Gross'un golleriyle mağlup olan Londra temsilcisi, karşılaşmada Igor Thiago'nun kırmızı kart görmesiyle de önemli bir kayıp yaşadı. Brezilyalı golcü, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Everton karşısında forma giyemeyecek.

Bu sezon topladığı 14 puanın 10'unu kendi sahasında kazanan Brentford, Gtech Community Stadyumu'ndaki başarılı performansını sürdürmek istiyor. Ev sahibi ekip, iç sahada savunmadaki disiplinli görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

EVERTON GALİBİYET SERİSİNİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR

David Moyes yönetimindeki Everton, Brentford deplasmanına moralli geliyor. Coventry City karşısında aldığı galibiyetle çıkışını sürdüren konuk ekip, üst üste kazandığı maçların ardından puanını artırmayı hedefliyor.

Ligde 16 puanla altıncı sırada bulunan Everton, Brentford karşısında kazanması halinde Avrupa kupalarına katılma yarışında önemli bir avantaj elde edebilir. Özellikle hücum hattındaki performansıyla dikkat çeken Everton, zorlu Londra deplasmanında üç puan arayacak.

BRENTFORD - EVERTON MAÇINDA DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Brentford, bu sezon Premier Lig'de kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda etkili bir performans ortaya koydu. Gtech Community Stadyumu'nda rakiplerine kolay gol fırsatı vermeyen ev sahibi ekip, iç sahadaki başarılı savunma performansını Everton karşısında da sürdürmek istiyor. İki takımın puan tablosundaki yakınlığı ve Avrupa kupaları hedefi, karşılaşmayı haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri haline getiriyor.

BRENTFORD - EVERTON CANLI SKOR TAKİBİ