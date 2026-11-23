UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5'nci haftasında Galatasaray sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan Davinson Sanchez açıklamalarda bulundu.

İŞTE OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI

"HAYALLERİMİZ VAR"

"Çok başarılı bir takıma karşı oynayacağız. Geçen senenin Avrupa Ligi şampiyonu ve Premier Lig dördüncüsü. Bu sene belki Premier Lig performansı aynı değil, son 3 maçında berabere, geçen senenin gerisinde ama her geçen gün form tutan bir takım var. Çok iyi bir teknik direktörleri var, Avrupa'nın en başarılı teknik adamlarından biri Emery. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanları var, son maç Barcelona'ya kaybettiler. Biz son 2 maçı kazandık, özgüvenimiz yerinde, kendi sahamızdayız. Oyuncularıma güveniyorum. 2 gün önce bir maç oynadık. 3. gün yeni bir maça çıkacağız. Kendi sahamızda oynamamızın avantajını kullanmak istiyoruz. Hayallerimiz var, gerçekleştirmek için önemli bir fırsat. Hem hayallerimize ulaşırız hem taraftarlarımızın hayalleri için çok önemli bir iç saha galibiyeti daha hep beraber yaşarız."

EMERY'NİN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI OYNADIĞI 8 MAÇI DA KAYBETMEMESİ HAKKINDA

"Sadece Türk takımlarına bakmamak lazım. Emery'nin Avrupa performansına bakarsanız, çok fazla maç kaybeden biri değil. Finaller oynamış, kupalar kazanmış, Avrupa'da yüksek başarıya sahip. Genel olarak Avrupa'da çok az maç kaybediyor. Bu orana bakınca Türk takımlarına karşı kaybetmemesi normal. Ona karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Oyuncularımıza odaklanacağız öncelikle. İyi bir kadrosu olan bir rakibe karşı oynayacağız."

"BAZI MEVKİLERDE ZORLANABİLİRİZ"

"İyi bir kadromuz var. Bazı mevkilerde zorlanabiliriz. Hem maçın başlangıcında hem devamında farklı şeyler düşünebiliriz. Oyuncuların durumuna göre değerlendireceğiz. Mecbur kalınca yapıyoruz, yapacağız."

"AMACIMIZ KAZANMAK"

"Barcelona maçından sonra söylemiştim. Özellikle önümüzdeki 5 maç çok kritik, çok önemli. PSG deplasmanı öncesi oynayacağımız 5 maç, buradaki kaderimizi belirleyecek maçlar demiştim. 2'sini kazandık, 3'üncü maça çıkıyoruz. Amacımız kazanmak. Bu tür maçlar stratejik maçlar. Her zaman kazanmak istiyorsunuz ama Şampiyonlar Ligi'nde kaybetmemek de önemli. Amacımız kazanmak, her alacağınız puan da çok değerli. İlk 24, ilk 16 içinde olmak için buraları puanlarla geçmeniz gerekiyor."

BATRAKOV HAKKINDA

"Önemli bir yetenek, çok genç bir oyuncu. Onun yanında Davinson'un söylediği gibi insan olarak da sevilen, değer gören biri takım içerisinde. İyi antrenman yapıyor, iyi çalışıyor. Oynamaya, başarıya çok aç bir oyuncu. Bu tür profiller teknik adam için çok değerli. Her geçen gün üstüne koyarak gidiyor. Son milli takım arası 2 tane maç oynadı. Bir tanesinde de sakatlık geçirdi. Son maçta oynadı ama yorgunluğu vardı, sakatlığının etkisi oldu. Bu sefer daha dinlenik bir şekilde çıkacak. Birçok oyuncumuz milli takımda da yoğun performans veriyor. Milli maç dönüşleri zor oluyor. Çok uzak yerlerden geliyorlar. Maç oynamış oluyorlar. Mümkün olduğunca onları dinlendirmeye çalışıyoruz. Bazen oynatmak zorunda da kalıyoruz. Milli ara dönüşleri zor oluyor. Çok mutluyuz ki mart ayına kadar milli ara olmayacak. Aleksey'in performansı bizim için önemli. Şampiyonlar Ligi'nde son 3 maçta üst üste goller attı, umarım yarın devam eder."