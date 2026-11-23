Transfer takibi başladı! Aston Villa maçında...
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Aston Villa'yı konuk edeceği maç öncesinde flaş gelişmeler yaşandı. Avrupanın önde gelen ekipleri sarı-kırmızılı iki oyuncu için İstanbul'a geliyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2026 11:29 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2026 11:32
Alman ve İspanyol devlerinin gözlemcilerinin, 21 yaşındaki Rus futbolcunun Aston Villa maçındaki performansını yerinde raporlayacağı öğrenildi.
DEVLER LİGİ GOLCÜSÜ BATRAKOV
Galatasaray'da bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla ağları sarsan oyuncu Rus yıldız Aleksey Batrakov oldu.
Sezon başından beri Devler Ligi nde 4 maça çıkan genç yetenek, bu müsabakalarda 4 kez rakip ağları havalandırarak Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti.
Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan Batrakov, kısa sürede takımın hücumdaki en önemli kozlarından biri haline geldi.
YÖNETİMDEN REKOR MADDE HAMLESİ
Avrupa devlerinin bu yoğun ilgisinin farkında olan Galatasaray yönetimi ise genç yıldızın mevcut 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 70 milyon euro seviyesine çıkarmak ve ocak ayında gelecek tüm tekliflere kapıyı kapatmak için harekete geçti.
YUNUS AKGÜN DE RADARDA
RAMS Park'ta izlenecek tek isim Aleksey Batrakov değil. Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund da Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün ile yakından ilgileniyor.
Alman temsilcisinin yetkililerinin de Aston Villa karşısında 26 yaşındaki milli futbolcuyu tribünden canlı olarak takip edeceği ve detaylı bir scouting raporu hazırlayacağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüple 2028-2029 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Yunus Akgün, sergilediği oyunla teknik heyetin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
İÇ TRANSFERDE SÖZLEŞME HAMLESİ
Sarı-kırmızılı yönetimin, son oynanan Samsunspor galibiyetinde de golünü atan başarılı kanat oyuncusunun kontrat şartlarını iyileştirmek için adım atmaya hazırlandığı biliniyor.
OYUNCU PERFORMANSLARI
Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda toplam 14 maçta süre bulan Aleksey Batrakov, rakip filelere 6 gol gönderirken 4 de asist yaparak 10 gole doğrudan katkı sağladı.
26 yaşındaki milli futbolcu Yunus Akgün ise bu sezon forma giydiği 16 resmi karşılaşmada 4 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek hücum hattına önemli destek verdi.
Hem Şampiyonlar Ligi'nde üst tura yükselme hedefi taşıyan hem de kadro istikrarını korumak isteyen Galatasaray'da, Aston Villa sınavı iki yıldızın piyasa değeri açısından da kritik bir vitrin olacak.
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