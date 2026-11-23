Sezon başında Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ve 5 yıllık sözleşme imzalanan Batrakov, kısa sürede takımın hücumdaki en önemli kozlarından biri haline geldi.

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Avrupa devlerinin bu yoğun ilgisinin farkında olan Galatasaray yönetimi ise genç yıldızın mevcut 55 milyon euroluk serbest kalma bedelini 70 milyon euro seviyesine çıkarmak ve ocak ayında gelecek tüm tekliflere kapıyı kapatmak için harekete geçti.