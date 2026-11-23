UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5'nci haftasında Galatasaray sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk konuştu. Buruk, sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Osimhen, Jakobs ve Sallai'nin sağlık durumları hakkında konuştu.

OKAN BURUK'UN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Osimhen yarın yok. Jakobs için birazdan son bir kontrol yapacağız. Kulübeye alırsak önemli olacak. Bir sonraki maç için hem Osimhen hem Sallai için gidişata göre görebiliriz Beşiktaş maçı için. Arada 6 gün var çünkü. Tek aday Jakobs gibi. Antrenmana çıkabilirse kadroda olabilir."

JAKOBS ANTRENMANDA YER ALDI!

Sakatlığını atlatan Ismail Jakobs, Aston Villa maçı için yapılan son antrenmanda yer aldı.