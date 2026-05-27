Transferde rota Premier Lig! İşte Aziz Yıldırım'ın stoper adayı
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, transfer çalışmalarına da hız verdi. Yıldırım ve ekibinin, savunma hattını güçlendirmek adına rotasını İngiltere Premier Lig'e çevirdiği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, stoper takviyesi için Premier Lig'de forma giyen yıldız bir ismi gündemine aldığı belirtildi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 06:50
Takvim'in haberine göre Yıldırım'ın ekibi, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'da forma giyen Calvin Bassey için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Oluşturduğu futbol aklı doğrultusunda birçok bölgeye takviye planlayan deneyimli eski başkanın, özellikle savunma hattına lider özellikli bir isim istediği belirtildi.
28 yaşındaki Nijeryalı stoperin fizik gücü, ikili mücadelelerdeki başarısı ve topu oyuna sokma konusundaki kalitesiyle teknik ekibin dikkatini çektiği ifade edildi.
1.85 boyundaki savunmacının agresif oyun yapısının yanı sıra, hava toplarındaki etkinliğiyle de Trendyol Süper Lig'e uygun bir oyuncu profili çizdiği değerlendiriliyor.
Nijeryalı stoperin 2027 yılına kadar İngiliz takımı Fulham ile kontratı mevcut.
Calvin Bassey bu sezon toplam 32 maçta forma giydi.
Bassey bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistle oynadı.
