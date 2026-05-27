Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'a Sara piyangosu! Premier Lig ekibi kesenin ağzını açacak

Galatasaray'a Sara piyangosu! Premier Lig ekibi kesenin ağzını açacak

Galatasaray'da gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Sarı-kırmızılılarda yeni transferler haricinde takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor. Bu doğrultuda ismi bir süredir Premier Lig ekipleri ile transfer iddialarında anılan Gabriel Sara için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Bir yandan kadrosunu önemli isimlerle takviye etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, diğer yandan da takımdaki bazı isimlerle yollarını ayıracak. Yapılacak satışlarla transfer bütçesini daha da yükseltmek ve takımı yenilemek isteyen sarıkırmızılı yönetim, Brezilya Milli Takımı'na seçildikten sonra dikkatleri üzerine çeken Gabriel Sara'dan büyük bir kar etmeye hazırlanıyor. İki sene önce İngiltere Championship ekibi Norwich City'den 18 milyon euro karşılığında alınan Sara'ya Aston Villa talip oldu.

YÖNETİM ONAY VERDİ

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; Aston Villa, Sara ile büyük oranda anlaşmaya vardı. İstanbul'da oynanan UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg'u 3-0 yenerek şampiyonluğa uzanan Aston Villa gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı. Haberde İngiliz ekibinin 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için Galatasaray'a 35-40 milyon euro arasında bir bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Sarı-kırmızılı yönetim de bu bedel karşılığında Sara'nın ayrılığına oldukça sıcak bakıyor.

