Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Rafael Leao derbisinde öne geçiren teklif! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde ortak hedefi olan Rafael Leao'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak İtalyan basını, 'transfer derbisinde' hazırladığı maaş teklifi ile öne geçen tarafı duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Trendyol Süper Lig'de sezonun noktalanması ile birlikte takımlar, gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda takıma yapılacak takviyeler için kollarını sıvadı.

Bu doğrultuda Devler Ligi'ndeki başarısını bir basamak daha yukarıya taşımayı hedefleyen Galatasaray ve başkanlık seçiminin ardından şampiyonluk hasretini dindirmek üzere harekete geçecek olan Fenerbahçe, Rafael Leao transferi üzerinden karşı karşıya geldi.

İstanbul devlerinin 'transfer derbisi' özellikle İtalyan basınının gündemine oturmuşken La Gazzetta dello Sport'un servis ettiği haber taraftarları heyecanlandırdı.

AC Milan'a veda edecek isimleri ve transferlerindeki son durumları ele alan haberde Leao için sarı-kırmızılıların sunduğu maaş teklifi açıklandı.

'G.SARAY YARIŞTA ÖNDE'

Cimbom, Milan'dan 5.5 milyon euro maaş alan Leao'ya önereceği maaşı belirledi ve La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 'yarışta öne geçti'.

Bu doğrultuda Galatasaray, ezeli rakibinin de listesinin üst sırasında yer alan 26 yaşındaki Portekizli oyuncu için senelik 10 milyon euro ödemeyi gözden çıkardı.

Öte yandan Serie A devinin yıldız ismin satışından 40-50 milyon euro gibi bir gelir beklediği öne sürüldü.

DÜNYA KUPASI BELİRLEYİCİ OLACAK

Öte yandan Manchester United'ın da radarında olduğu aktarılan yıldız kanat oyuncusunun transferinde nihai kararın Dünya Kupası'nın ardından verileceği kaydedildi.

Bu sezon AC Milan forması ile Seria A'da 29 maça çıkan Leao, 9 gol/3 asist katkısı sundu.

İşte o haber...

