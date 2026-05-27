Fenerbahçe'de Dorgeles Nene gelişmesi!
Fenerbahçe, Malili kanat oyuncusu Dorgeles Nene'nin başarılı bir operasyon geçirdiğini ve rehabilitasyon sürecinin başladığını açıklamıştı. 23 yaşındaki futbolcunun sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 09:10
Bu doğrultuda Dorgeles Nene'nin ameliyatın ardından 2 aylık bir iyileşme süreci olacağı aktarıldı.
Yetenekli kanat oyuncusu, Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta 2.258 dakika süre aldı.
Bu mücadelelerde toplamda 11 kez ağları sarsan Nene, 10 kez de golü getiren pası kaydetti.
