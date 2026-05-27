Filipe Luis'in yeni adresi belli oldu! Beşiktaş ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Filipe Luis ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. SKY Sport muhabiri Florian Plettenberg, 40 yaşındaki çalıştırıcının Bayer Leverkusen'in bir numaralı hedefi olduğunu aktardı. Son olarak Flamengo'yu çalıştıran ve Brezilya ekibi ile başarılı işlere imza atan Luis'in Bundesliga temsilcisinde Kasper Hjulmand'ın yerine getirilmesi planlanıyor.

Öte yandan siyah-beyazlılarda futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen'in Portekiz'e giderek Filipe Luis cephesi ile temasa geçeceği öne sürülmüştü. Luis'in ismi aynı zamanda Fenerbahçe'de de Domenico Tedesco ayrılığının ardından gündeme gelmişti.

İŞTE O HABER