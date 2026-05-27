Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray G.Saray'dan TFF'ye boykot kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasında yaşanan kriz her geçen gün daha da büyüyor. İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimindeki TFF ile Dursun Özbek başkanlığındaki sarı-kırmızılı kulüp arasındaki iplerin kopma noktasına geldiği belirtilirken, Galatasaray’ın boykot hazırlığında olduğu öne sürüldü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 13:17
Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluk kupasının RAMS Park'taki tören alanı yerine kurye aracıyla gönderilmesine tepki gösteren Galatasaray yönetimi, bu duruma karşılığını kongre düzeyinde vermeye hazırlanıyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 7 Haziran'da gerçekleştireceği ve yeni dönemi kapsayan Mali Genel Kurul'a katılmama kararı aldı.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Galatasaray, bu karar doğrultusunda kulüp tarihinde ilk kez mali genel kurulda yer almamış olacak ve federasyon yönetimine karşı "yok sayma" politikasını resmen başlatmış olacak. İki taraf arasındaki gerilimin, TFF kongresinin ardından nasıl bir sürece evrileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

