G.Saray'dan TFF'ye boykot kararı!

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluk kupasının RAMS Park'taki tören alanı yerine kurye aracıyla gönderilmesine tepki gösteren Galatasaray yönetimi, bu duruma karşılığını kongre düzeyinde vermeye hazırlanıyor. Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 7 Haziran'da gerçekleştireceği ve yeni dönemi kapsayan Mali Genel Kurul'a katılmama kararı aldı.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Galatasaray, bu karar doğrultusunda kulüp tarihinde ilk kez mali genel kurulda yer almamış olacak ve federasyon yönetimine karşı "yok sayma" politikasını resmen başlatmış olacak. İki taraf arasındaki gerilimin, TFF kongresinin ardından nasıl bir sürece evrileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.