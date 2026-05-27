Claudio Taffarel'den Ederson açıklaması! "Fenerbahçe bunu yapmalı"
Galatasaray'ın efsane isimlerinden Claudio Taffarel, Fenerbahçe'de performansı ile tepki toplayan Ederson hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 14:12
"F.BAHÇE SABIRLI OLMALI"
"Ederson üst düzey bir kaleci ve bunu milli takımda da gösteriyor. Brezilya'nın bir numarası olması tesadüf değil. Ona güvenimiz tam. Türkiye'deki ilk sezonunda uyum süreci yaşadı ve bazı karşılaşmalarda talihsiz anlar yaşandı. Fenerbahçe'nin sabırlı davranması önemli. Doğru ve istikrarlı bir ortam oluştuğunda gerçek kalitesini ortaya koyacaktır."
