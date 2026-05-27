Okan Buruk'un prensine Premier Lig kancası!

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray

Galatasaray'da geride bıraktığımız sezon gösterdiği performans ile takdir toplayan Roland Sallai ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Premier Lig ekiplerinin peşine düştüğü Macar futbolcu için sarı-kırmızılı yönetimin beklediği bonservis bedeli belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 15:22
Galatasaray'da geride kalan sezonun öne çıkan isimlerinden biri olan Roland Sallai, sağ bekte gösterdiği performansla hem Singo'yu hem de Sacha Boey'i geride bıraktı.

Macar futbolcunun ortaya koyduğu başarılı grafik, Premier Lig ekiplerinin de radarına girmesini sağladı.

Tottenham, Fulham, Nottingham Forest ve Hull City'nin Sallai hakkında detaylı bilgi topladığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı yönetim ise iki yıl önce 6 milyon euro'ya kadroya kattığı yıldız oyuncunun bonservisini belirledi.

Sabah'ta yer alan haberde Galatasaray'ın 20 milyon euro'nun altında hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağı ifade ediliyor.

2025-2026 sezonunda 47 maça çıkan Macar futbolcu, 1 gol atıp 6 asist kaydetti.

Roland Sallai'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

