Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Chibuike Nwaiwu baba oldu. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Chibuike Nwaiwu'nun eşi Melissa'nın kız çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi. Açıklamada, "Baba olmanın mutluluğunu yaşayan Chibuike Nwaiwu'yu yürekten kutluyor, Jacinta adını verdikleri minik yavrularına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." ifadesine yer verildi.