Romelu Lukaku'dan Domenico Tedesco için olay sözler!

Belçika Milli Takımı oyuncularından Romelu Lukaku, geçmişte Fenerbahçe ve Belçika Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Domenico Tedesco hakkında La Dernière Heure'e dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Deneyimli golcü, 2024 Avrupa Şampiyonası döneminde takımı çalıştıran İtalyan teknik adamı sert sözlerle eleştirdi:

"KULÜBEYE GÖNDERİLME KORKUSU..."

"Bizim ne düşündüğümüzü sanıyorsunuz? İşe yaramayacak taktik planı vardı. Kevin'e De Bruyne de sorabilirsiniz. Bu iş yürümeyecek' diyorsunuz. Takımdaki birçok genç oyuncu da bunun farkındaydı ama kulübeye gönderilme korkusuyla konuşmuyorlardı. Bu durum büyük hayal kırıklığı yarattı.

"OYUNCULAR OLARAK BAŞKA BİR ADAY ÖNERMİŞTİK"

Başından beri soru işaretleri vardı. Oyuncular olarak başka bir aday önermiştik. Katar'daki Hırvatistan mağlubiyetinden sonra herkes 'Bize Henry lazım' diyordu. Bizi hatalarımız konusunda daha fazla sorumluluk almaya zorlayacaktı."

Tedesco döneminin kısa sürmesinin ardından takımın başına geçen Rudi Garcia hakkında ise olumlu konuşan Lukaku, "Kendi fikirleri var ama oyunculara da danışıyor ve son kararı öyle veriyor. Söylediklerinizi dikkate alıyor. Ayrıca oyuncular da artık EURO dönemine göre daha olgun" ifadelerini kullandı.

