Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig

İngiltere'de sezonun teknik direktörü Mikel Arteta seçildi

Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 16:16


Arsenal'ın İspanyol teknik direktörü Mikel Arteta, İngiltere Premier Lig'de 2025-26 sezonunun en iyi teknik direktörü seçildi. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre oylamada Keith Andrews (Brentford), Michael Carrick (Manchester United), Josep Guardiola (Manchester City), Andoni Iraola (Bournemouth) ve Regis Le Bris'yi (Sunderland) geride bırakan Arteta, sezonun en iyi teknik direktörü ödülüne layık görüldü.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal, 22 yıl sonra Premier Lig'de şampiyonluğa ulaştı.

