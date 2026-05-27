Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımı İtalya'da hazırlık maçları yapacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı İtalya'da hazırlık maçları yapacak

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İtalya'da 3 hazırlık maçı oynayacak.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 19:14
A Milli Erkek Voleybol Takımı İtalya'da hazırlık maçları yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese ve Bergamo'da İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.

Ay-yıldızlıların maç programı ve kadrosu şöyle:

28 Mayıs Perşembe:

19.00 İtalya-Türkiye (Cavalese)

29 Mayıs Cuma:

19.00 Türkiye-Belçika (Cavalese)

31 Mayıs Pazar:

18.30 İtalya-Türkiye (Bergamo)

Kadro

A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlık turnuvası kamp kadrosu şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija

Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic

Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

