A Milli Erkek Voleybol Takımı İtalya'da hazırlık maçları yapacak

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Cavalese ve Bergamo'da İtalya ve Belçika ile karşılaşacak.
Ay-yıldızlıların maç programı ve kadrosu şöyle:
28 Mayıs Perşembe:
19.00 İtalya-Türkiye (Cavalese)
29 Mayıs Cuma:
19.00 Türkiye-Belçika (Cavalese)
31 Mayıs Pazar:
18.30 İtalya-Türkiye (Bergamo)
Kadro
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın hazırlık turnuvası kamp kadrosu şöyle:
Pasörler: Murat Yenipazar, Muhammed Kaya, Ömercan Burak Karahan
Pasör Çaprazları: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija
Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic
Liberolar: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu