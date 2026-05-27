Galatasaray'da şok ayrılık! 4 ülkeden talibi var

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yaz transfer dönemi için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynayan yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve 4 ülkeden talibi olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 18:07
Çok sayıda yıldız isimle temas halinde olan Galatasaray'da birçok ayrılık da yaşanacak.
Bu doğrultuda sarı-kırmızılılarla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
LEMINA'YA 4 ÜLKEDEN TALİP VAR
İspanyol basını, Mario Lemina'ya 4 ülkeden taliplerin olduğunu yazdı.
Mundo Deportivo kaynaklı haberde; Gabonlu orta saha oyuncusuna İngiltere, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar'dan taliplerin olduğu belirtildi.
İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTİYOR
Lemina'nın ise Süper Lig'in dışında farklı bir deneyim yaşama zamanının geldiğine inandığı ve kariyerini Premier Lig'de sürdürmek istediği aktarıldı.
GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcuyu kadrosunda tutmak için girişimlerde bulunduğu ancak görüşmelerin çıkmaza girdiği kaydedildi.
Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuya önemli miktarda bir zam yaparak kadroda tutma umudunun devam ettiği vurgulandı.
Mario Lemina, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta 3 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
Sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeriyse 4.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
