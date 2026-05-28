Galatasaray'da beklenmedik ayrılık! 'Ortam değişikliği istiyor'

Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosundaki yıldız oyuncuları korumak ve maaşlarında/sözleşmelerinde düzenlemeye gitmek amacıyla iç transfer çalışmalarına hız vermişti. Sarı-kırmızılı yönetimin kontrat yenilemek için görüşme gerçekleştirdiği o futbolcuyla yapılan pazarlıkların tıkanmasının ardından yıldız ismin takımdan ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2026 09:39
Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Cimbom, mevcut kadroya yapacağı takviyelerin yanı sıra yıldız isimlerini de takımda tutarak yeni sezonda Devler Ligi'nde ses getirmeye hazırlanıyor.

Bu doğrultuda iç transferde de önemli hamleler yapmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, son olarak Mario Lemina için kolları sıvamıştı.

Sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan yıldız orta sahanın sözleşmesini uzatmak üzere masaya oturan sarı-kırmızılılarda beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Galatasaray'ın Mario Lemina ile yaptığı yeni kontrat görüşmeleri tıkandı.

Haberde; farklı bir deneyim yaşamanın zamanının geldiğine inanan 32 yaşındaki Gabonlu futbolcunun sarı-kırmızılılardan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğü kaydedildi.

Lemina'nın en çok ilgisini çeken ülkelerin ise İngiltere, İspanya, Suudi Arabistan ve Katar olduğu aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray forması ile tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Lemina, 3 kez ağları sarsmış ve 2 kez golü getiren pası kaydetmişti.

